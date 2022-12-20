Техники обольщения, перед которыми не устоит ни один мужчина

«Великолепный век» стал одним из самых успешных турецких сериалов, а прекрасная Хюррем смогла влюбить в себя не только султана, но и тысячи поклонников по всему миру. Психологи считают, что линия героини и ее романтических отношений с правителем — настоящий кладезь женских уловок. Они не устаревают и работают неизменно эффективно.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Будьте смелее

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Помните, как Александра, еще не ставшая Хюррем, привлекла внимание султана и почему оказалась в его покоях? Она выкрикнула имя правителя, а затем симулировала обморок, рухнув в его объятия. Такое султан точно не мог оставить без внимания.

Не бойтесь выделяться и казаться немного странной: именно такие девушки заставляют думать о себе.

Не прячьте чувства

Речь вовсе не о том, что избранник должен стать центром вашего мира, а вы — беспомощной и потерянной. Пусть мужчина знает, что в его обществе вы счастливее, радостнее, вам комфортно и хорошо. Именно это проделывала Хюррем, подпитывая эго султана: он чувствовал себя неотразимым рядом с новой фавориткой, а об этом мечтает каждый мужчина.

Развивайтесь

Хюррем прошла огромный путь, вникая в политическую жизнь дворца, интриги, обычаи. Она ни на минуту не останавливалась и этим была так интересна султану. Каждый хочет, чтобы близкий человек не только гармонично вписывался в нашу жизнь, но открывал новое, показывал свой интересный мир. Чем ярче ваша жизнь, тем больше тянуться к вам будут окружающие.

Создавайте необычные воспоминания

В первую ночь с султаном Хюррем была не просто очаровательной, но и смогла удивить правителя: она показывала пародии на жителей дворца, смогла его рассмешить. Создавая яркие воспоминания, вы поселяетесь в голове у избранника. О женщине, с которой он пережил первый прыжок с парашютом или свидание на крыше, забыть невозможно.

Заботьтесь о себе

Хюррем излучала уверенность, которой невозможно было не восхищаться. Конечно, во многом это заслуга сильного характера девушки, но не меньшую роль играет ее ухоженность и красота. Как и все девушки в гареме, жена султана тщательно следила за собой, а природную привлекательность подчеркивала роскошными нарядами. Заботьтесь о себе! Но делайте это не ради мужчины, а для себя. Так вы будете чувствовать себя раскованно и уверенно в любой ситуации, а это энергия никого не оставит равнодушным.

Позволить ему быть учителем