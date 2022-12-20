Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

3 сигнала, что мужчина скрывает от вас чувства

WomanHit.ru

Вы уверены, что он просто «друг»?

3 сигнала, что мужчина скрывает от вас чувства
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Мужчины в принципе скрытные существа. Понять, что на душе у представителя сильного пола, не так-то просто даже опытной женщине. Тем не менее мужчины часто себя выдают. Неосознанно, естественно. Мы решили посоветоваться с психологом и выяснить, какие сигналы выдают его сильную заинтересованность вами. Будьте внимательны с мужчинами, которые рядом с вами, возможно, вы вычислите тайного поклонника!

Видео дня

Он всегда рядом

Мужчины очень ценят свое время и не будут тратить его на человека, который ничего для него не значит. Вам нужно отвезти кота в клинику посреди ночи и вашим «водителем» выступает знакомый мужчина? Вам нужно перевезти вещи в новую квартиру и друг снова рядом, пусть у него разгар рабочего дня? Будьте уверены, вы имеете для него большое значение. Скорее всего, в ближайшем будущем он озвучит свои чувства, а может, придется его к этому подтолкнуть. В любом случае ради просто подруги мужчина не будет срываться и зарабатывать неприятности с близкими и начальством.

Он нарушает ваши границы

Может показаться, что нарушение ваших личных границ — громадный минус. Однако психологи советуют не спешить разочаровываться в отсутствии такта мужчины, дело в том, что для сильного пола физический контакт имеет огромное значение, а потому он будет стремиться всеми силами сократить между вами расстояние. Если вы сидите вместе в общественном месте или же просто идете по улице, влюбленный мужчина будет стараться потрогать вас по руке, приобнять за талию, поправить волосы и т. п. Мужчина никогда не тянется к женщине, которая не вызывает чувств. Держим эту информацию в голове.

Он старается выделиться в вашем присутствии

Вы наверняка видели, как в животном мире ведут себя самцы, стремящиеся получить самку? Они распушают хвосты, заливисто поют или же вступают в конфликт с другим самцом. Кто сказал, что в мире людей что-то работает по-другому? В общей компании влюбленный в вас мужчина будет стараться выделиться всеми возможными способами. В таких ситуациях женщины нередко раздражаются из-за слишком громкого друга, однако мужчина просто пытается обратить на себя ваше внимание, пусть иногда он старается слишком сильно. Простите его за такое поведение.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители