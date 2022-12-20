3 сигнала, что мужчина скрывает от вас чувства

Вы уверены, что он просто «друг»?

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Мужчины в принципе скрытные существа. Понять, что на душе у представителя сильного пола, не так-то просто даже опытной женщине. Тем не менее мужчины часто себя выдают. Неосознанно, естественно. Мы решили посоветоваться с психологом и выяснить, какие сигналы выдают его сильную заинтересованность вами. Будьте внимательны с мужчинами, которые рядом с вами, возможно, вы вычислите тайного поклонника!

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Он всегда рядом

Мужчины очень ценят свое время и не будут тратить его на человека, который ничего для него не значит. Вам нужно отвезти кота в клинику посреди ночи и вашим «водителем» выступает знакомый мужчина? Вам нужно перевезти вещи в новую квартиру и друг снова рядом, пусть у него разгар рабочего дня? Будьте уверены, вы имеете для него большое значение. Скорее всего, в ближайшем будущем он озвучит свои чувства, а может, придется его к этому подтолкнуть. В любом случае ради просто подруги мужчина не будет срываться и зарабатывать неприятности с близкими и начальством.

Он нарушает ваши границы

Может показаться, что нарушение ваших личных границ — громадный минус. Однако психологи советуют не спешить разочаровываться в отсутствии такта мужчины, дело в том, что для сильного пола физический контакт имеет огромное значение, а потому он будет стремиться всеми силами сократить между вами расстояние. Если вы сидите вместе в общественном месте или же просто идете по улице, влюбленный мужчина будет стараться потрогать вас по руке, приобнять за талию, поправить волосы и т. п. Мужчина никогда не тянется к женщине, которая не вызывает чувств. Держим эту информацию в голове.

Он старается выделиться в вашем присутствии