Сексолог подсказал, как внедрить новый фетиш в интимную жизнь

Нужно перестать стесняться и начать говорить прямо, чтобы уговорить партнера на реализацию своего сексуального фетиша, рассказал сексолог Рон Эддинолл. Способ внедрения нового фетиша в интимную жизнь он подсказал в интервью радио CapeTalk.

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Эддинолл напомнил, что свои сексуальные предпочтения необходимо обсуждать с партнером, убеждаясь, что все действуют по согласию и будут соблюдать все меры безопасности.

«Плохих фетишей нет, какого бы характера фетиш ни был. Плохим может быть способ представить его партнеру — вовлечь его в интимный акт без согласия, обсуждения, мер безопасности», — сказал он.

По словам сексолога, фетиши часто стигматизируются. Это, объяснил он, идет из времен, когда о сексе в обществе думали в первую очередь как об инструменте размножения, а не удовольствия. Поэтому, подчеркнул Эддинолл, естественно сомневаться в себе и стесняться при попытке их обсудить.