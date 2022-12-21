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46 минут назад

Названы ухудшающие секс в браке причины

Lenta.ru

Из-за нехватки новизны и времени секс со временем может стать хуже даже у крепких пар, рассказал социолог Элиаким Кислев. В материале Psychology Today он назвал несколько причин, ухудшающих интимную жизнь в браке.

Названы ухудшающие секс в браке причины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По утверждению Кислева, исследования свидетельствуют, что в долгих отношениях секс бывает более чувственным, чем у одиноких людей. Это связано с тем, что постоянные партнеры налаживают более тесную эмоциональную и физическую связь. Однако в некоторых случаях наблюдается и обратная картина.

К снижению сексуального удовлетворения может привести и недостаточное общение с партнером о его сексуальных потребностях и желаниях. Кислев отметил, что во время своих исследований нередко сталкивался с супружескими парами, не умеющими разговаривать на интимные темы.

Удовлетворенность интимной жизнью может пострадать, если с годами эмоциональное восприятие супруги или супруга становится другим. Кроме того, с возрастом меняются физическое здоровье и сексуальные возможности, что также влияет на желание заниматься сексом.

По мнению Кислева, не лучшим образом сказывается на сексуальной активности в браке отсутствие новизны. Кому-то вредят и социальные ожидания или давление. Так, по словам социолога, снижению сексуального удовлетворения в долгих отношениях способствует уверенность в том, что влечение и должно со временем угасать.

Независимо от того, одинок ли человек или состоит в отношениях, если он испытывает снижение сексуального удовлетворения, нужно сообщить о своих желаниях партнеру и при необходимости обратиться за помощью к психологу или сексологу, подвел итог Кислев.

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