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58 минут назад

Сябитова назвала причины частых разводов молодых пар

Мослента

Две причины частых разводов молодых пар назвала в личном Тelegram-канале одна из телеведущих шоу «Давай поженимся!» главная сваха страны Роза Сябитова.

Сябитова назвала причины частых разводов молодых пар
Фото: МослентаМослента

«Во-первых, это поколение взрослых детей, не понимающих своих чувств, поэтому не способных разобраться в том, кто же нужен для жизни и как жить с партнером вместе. Они просто ведутся на первые чувства и на этой волне женятся. Потом разочаровываются в партнере при первых трудностях (из-за незнания, как действовать вместе) и разводятся», — написала телеведущая.

Второй причиной Сябитова назвала желание молодых людей быть независимыми. Даже будучи замужем или женатыми, они стараются полагаться только на свои собственные силы, не зависеть от окружающих людей и их одобрения. Но это само по себе невозможно в браке, отметила она.

Любовь,Роза Сябитова,
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