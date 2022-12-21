Сябитова назвала причины частых разводов молодых пар

«Во-первых, это поколение взрослых детей, не понимающих своих чувств, поэтому не способных разобраться в том, кто же нужен для жизни и как жить с партнером вместе. Они просто ведутся на первые чувства и на этой волне женятся. Потом разочаровываются в партнере при первых трудностях (из-за незнания, как действовать вместе) и разводятся», — написала телеведущая.