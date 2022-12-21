Как заниматься любовью, если нельзя шуметь: 5 лайфхаков

Нередко бывает так, что заниматься любовью громко не позволяют обстоятельства: к примеру, если вы гостите у родственников, или в соседней комнате спит ребенок. Однако существует несколько лайфхаков, которые помогут заниматься сексом тихо и при этом не испортят удовольствие. Подробнее – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Основной инстинкт" Кадр из фильма "Основной инстинкт"

Выбирайте позы лицом к лицу

Это позволит вам общаться деликатно: смотреть друг другу в глаза, целоваться или шептать что-то. Так вам удастся сохранять контакт в процессе, не издавая при этом громких звуков.

Переместитесь на пол

Порой любовников за стенкой выдают не стоны, а неудобная кровать, которая то и дело скрипит или бьется о стену. Чтобы избежать этого, попробуйте заняться любовью на полу, предварительно постелив мягкое одеяло и разбросав кругом подушки.

Попробуйте секс в ванной

Шум воды приглушит все неловкие звуки, а еще секс в ванной внесет разнообразие в интимную жизнь. Однако помните о том, что на скользкой поверхности стоит быть осторожнее. Кроме того, выбирайте правильное время: в гостях занимать ванну утром на час – не лучшая идея.

Используйте подушки

Подушки можно использовать, если вы находитесь спиной к партнеру – с их помощью можно заглушить даже самые громкие стоны.

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