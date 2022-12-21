Названы две убивающие любовь причины

Даже длящаяся десятилетиями любовь уходит из-за накопившихся разочарований и обид, заявила эксперт по отношениям Мишель Вайнер-Дэвис. В Psychology Today она назвала две основные причины, убивающие отношения.

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Одна из основных причин, по которой человек перестает любить, — это отсутствие общих дел и увлечений, объединяющих в момент знакомства. Эксперт рассказала, что работает с парами, находящимися на грани развода. Когда она спрашивает об их отношениях в начале, люди смягчаются и светлеют, вспоминая встречу и романтику.

По словам Вайнер-Дэвис, отношения подобны растениям — им нужна подпитка. Зачастую люди по разным причинам перестают прилагать усилия, чтобы поддерживать любовь. Супруги говорят себе, что есть более важные дела, начинают принимать друг друга за должное, а их разговоры превращаются в обмен сухой информацией. Секс становится редким, скучным или полностью прекращается, на передний план выходят дети, и качественное время заменяется использованием электроники во время еды или вечером, когда дети уже спят. В результате отношения страдают.

Второй причиной, по которой люди перестают любить, Вайнер-Дэвис считает обиды, гнев и разочарования, копившиеся годами. По ее словам, жизнь бросает вызовы: бесплодие, дети, финансовые трудности, безработица, проблемы со здоровьем, половые различия, неверность. Каждый фактор вызывает более серьезные разногласия и большее отчуждение, ослабляя супружеские узы с каждым годом.