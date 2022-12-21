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2 часа назад

Психолог назвала яркие признаки скорого разрыва отношений

Мария Иглина

Психолог Юбин Парк заявила, что ярким признаком скорого разрыва отношений является исчезновение секса и эмоциональной близости между партнерами. Слова эксперт приводит издание Psychology Today.

Названы яркие признаки скорого разрыва отношений
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Парк провела исследование, в ходе которого она выяснила, что разобщенность в отношениях не возникает мгновенно, а нарастает постепенно. Но есть несколько сигналов, по которым можно определить, что партнер стал отдаляться. Первый и самый явный — исчезновение эмоциональной близости.

По словам психолога, эмоциональная близость наравне с чувством любви и сексуальным влечением является одной из фундаментальных причин, по которой люди сохраняют отношения.

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Также Парк отметила, что признаком серьезных проблем в отношениях является желание отгородиться от некогда любимого человека. Например, внезапное прекращение разговоров по душам, нежелание находиться с ним в одной комнате.

Говоря о сексуальном влечении, психолог отметила, что либидо может временно понизиться из-за значительных изменений в жизни, таких как тяжелые заболевания, потеря работы или близких.

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