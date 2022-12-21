Названы яркие признаки скорого разрыва отношений

Психолог Юбин Парк заявила, что ярким признаком скорого разрыва отношений является исчезновение секса и эмоциональной близости между партнерами. Слова эксперт приводит издание Psychology Today.
Парк провела исследование, в ходе которого она выяснила, что разобщенность в отношениях не возникает мгновенно, а нарастает постепенно. Но есть несколько сигналов, по которым можно определить, что партнер стал отдаляться. Первый и самый явный — исчезновение эмоциональной близости.
По словам психолога, эмоциональная близость наравне с чувством любви и сексуальным влечением является одной из фундаментальных причин, по которой люди сохраняют отношения.
Также Парк отметила, что признаком серьезных проблем в отношениях является желание отгородиться от некогда любимого человека. Например, внезапное прекращение разговоров по душам, нежелание находиться с ним в одной комнате.
Говоря о сексуальном влечении, психолог отметила, что либидо может временно понизиться из-за значительных изменений в жизни, таких как тяжелые заболевания, потеря работы или близких.