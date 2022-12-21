Названы яркие признаки скорого разрыва отношений

Психолог Юбин Парк заявила, что ярким признаком скорого разрыва отношений является исчезновение секса и эмоциональной близости между партнерами. Слова эксперт приводит издание Psychology Today.

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Парк провела исследование, в ходе которого она выяснила, что разобщенность в отношениях не возникает мгновенно, а нарастает постепенно. Но есть несколько сигналов, по которым можно определить, что партнер стал отдаляться. Первый и самый явный — исчезновение эмоциональной близости.

По словам психолога, эмоциональная близость наравне с чувством любви и сексуальным влечением является одной из фундаментальных причин, по которой люди сохраняют отношения.

Также Парк отметила, что признаком серьезных проблем в отношениях является желание отгородиться от некогда любимого человека. Например, внезапное прекращение разговоров по душам, нежелание находиться с ним в одной комнате.