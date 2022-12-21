Женщина воссоединилась с возлюбленным после 60 лет разлуки

Пенсионерка из Аргентины по имени Кристина вышла замуж за возлюбленного спустя 60 лет разлуки. Об этом сообщает Metro.

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В 1962 году бельгиец по имени Жак, которому сейчас 93 года, встретил Кристину, и они полюбили друг друга. Однако через некоторое время молодому человеку пришлось вернуться к себе на родину в Бельгию.

Позже Кристина вышла замуж за другого мужчину, но продолжала вспоминать Жака. Жак даже приезжал в Буэнос-Айрес в попытках найти Кристину, но попытки не увенчались успехом.

И только через шесть лет после смерти мужа женщина и ее внуки решили попробовать найти Жака в социальных сетях. И им это удалось. Влюбленные стали переписываться, а потом встретились и провели вместе два года. В январе текущего года пара сыграла свадьбу в Бельгии, а в декабре они повторили бракосочетание в Аргентине.