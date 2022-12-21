Уж сколько раз твердили миру, что ревность — бесполезное чувство, которое не приведет ни к чему хорошему. Однако многие женщины просто не могут от него избавиться. Как перестать ревновать своего парня к бывшей девушке, рассказывает психолог Ирина Грекова.

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Что такое ревность? Существует масса определений: от неуверенности в себе до серьезных сомнений в чьих-то чувствах к вам. Так, как девушка уже бывшая, а у вашего парня уже есть вы, то речи о чувствах к прошлому явно не идет. Зато у вас есть ретроспективная ревность.

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Для начала рассмотрим варианты, когда они расстались и не поддерживают отношения. Если вашего мужчину ничего не связывает с бывшей девушкой и он с ней не общается, а вы при этом ревнуете, то неуверенность в себе вполне имеет место быть. И, как правило, занимает первое место среди причин ревности к бывшим. В таком случае, вполне возможно, именно ваша низкая самооценка не позволит отношениям полноценно развиваться. Так как основной части мужчин гораздо комфортнее быть рядом с уверенной девушкой, чем с вечно сомневающейся не только в себе, а и в нем. Соответственно если вы планируете далее комфортные длительные отношения, то самое время заняться подъемом самооценки. Ведь это абсолютно реально и весьма улучшает качество жизни, как вашей, так и окружающих вас людей. А человек, который уважает и любит себя ну никак не будет тратить свои эмоции, время и жизнь на мысли о факте из прошлого своего партнера.

Так же весьма популярной причиной ревности является эгоцентризм. Если вы считаете мужчину своей собственностью, роетесь в его вещах, контролируете каждый звонок, постоянно проверяете в соцсетях — как там его бывшая, во что она одета, в каких локациях фотографируется, если сверяете — во сколько в сети был ваш мужчина, а со сколько она, то кроме негативных фраз в ее адрес и весьма позитивных — в ваш — ничего другого вы не воспримете. При этом именно люди, склонные к деспотии, чаще полигамны и занимаются поисками доказательств неверности партнера. Так как проецируют свое поведение на близкого человека. Да, всё верно, вы ищете в человеке то, к чему сами склонны. А может быть ваша ревность является установкой из детства, когда вам неоднократно транслировали, что мужчинам доверять нельзя, все они обманщики, «а вот твой отец-негодяй, он бросил». И вы выросли в таком восприятии, что мужчинам априори верить нельзя и всё закончится неожиданно и крайне неприятно.

Отношения строятся с вашими вечными проверками, доказательствами верности, подозрениями, страхами, что мужчина уйдет. Если ваш партнер с нормальной самооценкой, то он быстро устанет доказывать вам очевидные вещи своей порядочности и уйдет. А вы будете одна, упиваться ревностью и убеждаться, что «не изменял бы с бывшей — не ушел бы». Если же вы понимаете, что ваша ревность беспочвенна и основывается на детских установках, то это можно проработать. Есть еще один вариант — ваши предыдущие отношения были с абьюзером. Вам было очень некомфортно. А вы очень чувствительная. И сейчас ваши защитные механизмы могут срабатывать так, что вы несмотря на любовь, заранее боитесь проблем, стрессов и неосознанно рушите отношения. Ведь в предыдущих отношениях вам было плохо. А если разрушить эти, то плохо не будет. Это поведение также поддается коррекции и исправлению.