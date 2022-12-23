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2 часа назад

Домохозяйка заработала крупную сумму и получила неожиданное требование от мужа

Lenta.ru

Домохозяйка поделилась на платформе Reddit историей о том, как заработала крупную сумму и получила неожиданное требование от мужа. Женщина рассказала, что супруг потребовал купить ему машину, когда узнал, что она получила деньги за выпуск своей книги.

Домохозяйка заработала крупную сумму и получила требование от мужа
Фото: Лента.руЛента.ру

Автор написала, что вышла замуж десять лет назад, в браке она родила пятерых детей. В молодости героиня истории бросила учебу, чтобы заниматься их воспитанием. Она отметила, что деньги в семье зарабатывает ее супруг по имени Грег, одержимый планированием бюджета.

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«Ему хорошо платят, но обычно он дает мне деньги только на домашние расходы», — добавила рассказчица.

Героиня истории также рассказала, что последние пять лет работала над серией книг. «Я писала везде где могла. Пять минут здесь, пять минут там, и пожертвовала многими часами сна, чтобы закончить книги», — призналась она. По ее словам, она держала свое занятие в секрете от супруга, так как он всегда считал ее хобби пустой тратой времени.

«Это было невероятно сложно, но мне удалось найти издательство, которое заключило со мной контракт», — высказалась автор. Она добавила, что ее аванс был намного больше, чем она ожидала. «Это была пятизначная сумма», — подчеркнула рассказчица.

«Я хотела сохранить деньги на черный день, потому что, честно говоря, я не знаю подробностей распределения нашего семейного бюджета, мы даже не планировали будущее наших детей», — написала женщина. Она добавила, что хотела бы потратить немного денег на себя, не спрашивая при этом разрешения у мужа. Однако Грег нашел контракт супруги с издательством, после чего потребовал купить ему на Рождество новую машину, стоимость которой составила большую часть аванса. Женщина добавила, что отказалась выполнять требование мужа.

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«Грег считает, что то, что он содержал семью все эти годы, делает меня обязанной покупать ему автомобиль, так как без его денег я бы не добилась успеха в издательстве книг», — написала рассказчица. В итоге, как отметила автор, мужчина поставил ей ультиматум: либо она покупает машину, либо начинает оплачивать половину семейных расходов.

В комментариях под постом пользователи осудили поведение супруга автора. По мнению большинства комментаторов, мужчина не имеет права финансово ограничивать жену, а также требовать покупать ему машину, так как она взяла на себя домашние обязанности и воспитание детей. Они также назвали неправильным тот факт, что женщина не интересуется тем, как ее муж распоряжается финансами.

Любовь,
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