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59 минут назад

Как отличить настоящую любовь от невроза

Даша Краснова

Как мы представляем себе любовь? Сильные эмоции, трепет при встрече и желание поскорее сблизиться. В кино людям достаточно нескольких минут, чтобы влюбиться и остаться вместе навсегда. К сожалению, в реальности такие пары редко живут после подобных встреч долго и счастливо. Подробнее об этом в подкасте "Активое согласие" рассказала Ксения Гаврилова — психолог-психоаналитик.

Как отличить настоящую любовь от невроза
Фото: unsplashunsplash
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За бурные эмоции в начале отношений отвечают не только гормоны, часто их провоцируют наши детские травмы, которые маскируют под любовь банальное проявление невроза. В осовном, это касается тех вариантов отношений, когда чувства разгораются стремительно, вы моментально сближаетесь или влюбляетесь с первого взгляда, растворяясь в партнере.

Таймкод:

1.40 — Что такое любовь

3.40 — Существует ли любовь с первого взгляда

6.00 — Почему русских видно за границей, а вам из толпы видно своего «алкоголика»

11.15 — Почему терапия длится так долго

12.30 — Почему фиксация на образе родителя мешает отношениям

14.00 — Сильные эмоции — это любовь или нет

15.04 — Детская привязанность и привязанность взрослая

18.49 — Как выглядит здоровая любовь

21.00 — Если я дома веду себя по-детски это плохо

23.30 — БДСМ как симптом

26.23 — Почему одни влюбляются долго, а другие быстро

31.07 — Как «традиции» помогают нам разбираться в себе

32.15 — Делимся опытом, как мы испытали невроз, но смогли вовремя остановиться

37.05 — Почему не удаются отношения с «хорошими» людьми

38.18 — «Жена — мама и муж — папа»

40.17 — Каков процент здоровых людей в обществе

42.12 — Скучные и здоровые отношения или сексуальные и токсичные

47.38 — Почему отношения нужно выстраивать

51.00 — Почему отношения с друзьями и коллегами — это тоже отношения

54.30 — Почему люди пытаются показаться лучше, чем они есть на самом деле

1.04.14 — «Хорошие люди в цене среди хороших людей»

1.08.35 — Топ-5 принципов хороших и взрослых отношений

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Ксения Гаврилова

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,Ксения Гаврилова,Google,Apple,
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