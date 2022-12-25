Как отличить настоящую любовь от невроза

Как мы представляем себе любовь? Сильные эмоции, трепет при встрече и желание поскорее сблизиться. В кино людям достаточно нескольких минут, чтобы влюбиться и остаться вместе навсегда. К сожалению, в реальности такие пары редко живут после подобных встреч долго и счастливо. Подробнее об этом в подкасте "Активое согласие" рассказала Ксения Гаврилова — психолог-психоаналитик.
За бурные эмоции в начале отношений отвечают не только гормоны, часто их провоцируют наши детские травмы, которые маскируют под любовь банальное проявление невроза. В осовном, это касается тех вариантов отношений, когда чувства разгораются стремительно, вы моментально сближаетесь или влюбляетесь с первого взгляда, растворяясь в партнере.
Таймкод:
1.40 — Что такое любовь
3.40 — Существует ли любовь с первого взгляда
6.00 — Почему русских видно за границей, а вам из толпы видно своего «алкоголика»
11.15 — Почему терапия длится так долго
12.30 — Почему фиксация на образе родителя мешает отношениям
14.00 — Сильные эмоции — это любовь или нет
15.04 — Детская привязанность и привязанность взрослая
18.49 — Как выглядит здоровая любовь
21.00 — Если я дома веду себя по-детски это плохо
23.30 — БДСМ как симптом
26.23 — Почему одни влюбляются долго, а другие быстро
31.07 — Как «традиции» помогают нам разбираться в себе
32.15 — Делимся опытом, как мы испытали невроз, но смогли вовремя остановиться
37.05 — Почему не удаются отношения с «хорошими» людьми
38.18 — «Жена — мама и муж — папа»
40.17 — Каков процент здоровых людей в обществе
42.12 — Скучные и здоровые отношения или сексуальные и токсичные
47.38 — Почему отношения нужно выстраивать
51.00 — Почему отношения с друзьями и коллегами — это тоже отношения
54.30 — Почему люди пытаются показаться лучше, чем они есть на самом деле
1.04.14 — «Хорошие люди в цене среди хороших людей»
1.08.35 — Топ-5 принципов хороших и взрослых отношений
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова