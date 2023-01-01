Почему возникает «похмелье после секса»

Далеко не всегда секс заканчивается радостью и приятным ощущением усталости, иногда люди грустят после секса и даже испытывают нечто, напоминающее похмелье. "Рамблер" расскажет, почему так происходит.

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Действительно, некоторые люди ощущают симптомы похмелья после секса, такие как: жажда, усталость, отсутствие физических сил и растерянность, апатичность к происходящему и нарушение концентрации. И у этой реакции есть несколько объяснений, в одном случае, это скорее норма, в другом возможное последствие моральных травм и переживаний.

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Оргазм вызывает всплеск положительных эмоций, а когда пик пройден, все возвращается в обычное состояние. Алкоголь делает с нами то же самое, поэтому ощущение отката сопряжено с неприятными ощущениями.

Во время оргазма мы активно выделаем дофамин, такие всплески влияют на мозжечковую миндалину, которая отвечает у людей за страх. Именно поэтому оргазм можно достигнуть, только отпустив все тревожные мысли. Чем больше оргазмов, тем больше подобных всплесков испытывает человек. Однако это абсолютно нормально, если вы чувствуете себя разбито на следующий день. Кстати, по этой причине часто спортсменам запрещают заниматься сексом перед играми.

Но есть и другие варианты ухудшения состояния после секса. Например, специалисты Квинслендского технологического университета в Австралии решили детально изучить явление "посткоитального опустошения", то есть состояния печали, которое, согласно их исследованиям, присуще многим людям после секса.

Они собираются проводить опросы, чтобы понять — почему вместо удовлетворения, человек часто испытывает опустошенность и даже печать. Исследования показывают, что 30% женщин хотя бы единожды чувствовали грусть после секса, мужчины подвержены этому в меньшей степени. И возможно, дело состоит именно в качестве близости и бережном отношении партнеров друг к другу.