Как понять, что мужчина хочет развестись

Развод – решение, которое мужчина не принимает сгоряча. Названы пять признаков, по которым можно определить разлад в отношениях.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Мужчина меньше интересуется вашими делами, стал меньше проводить с вами времени», – первый признак.

Вторым признаком, который может говорить о начале конца, названа раздражительность. Если объективных причин нет, а мужчина срывается на мелочи, – это непорядок.

Важно обратить внимание на то, сколько времени ваш муж проводит дома: если он стал задерживаться на работе или уезжать к друзьям, то это повод поговорить.

Последней причиной станет то, что мужчина перестал интересоваться вами в интимном плане, а сам изменился внешне, стал ухаживать за собой, хотя раньше в этом замечен не был.

В таких ситуациях важно поговорить с человеком и постараться выяснить, что происходит. Также в это время важно не забывать про себя: развиваться, следить за внешним видом и воспитывать здравый эгоизм, передает «Доктор Питер».