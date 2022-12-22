Мужчина не всегда может вовремя остановиться сам.

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Одна из самых больших проблем во многих парах — слишком быстрый оргазм мужчины, в то время как женщина только на середине пути. Удержать себя в руках удается далеко не каждому представителю сильного пола. Тем не менее специалисты называют способы, которые позволяют слегка притормозить партнера. Мы с удовольствием делимся с вами лайфхаками.

Меняйте позы

Наверняка вы успели подобрать самые удачные для оргазма позы. Кстати, у женщин и мужчин они могут не совпадать. Но если в паре есть проблема с различным темпом, стоит вспомнить, какая из поз не дает мужчине финишировать слишком быстро. Если вы понимаете, что партнер уже почти «готов», резко смените позу. Это поможет вам хотя бы на пару минут продлить действо, чтобы успеть за своим мужчиной.

Не забываем про пальцы

Знаете ли вы, что прикосновения к некоторым частям тела мужчины способны отвлечь его мозг от настроя на оргазм? Вы наверняка замечали, что в момент, когда мужчина готов достичь пика, он старается избавиться от рук партнерши и максимально погружается в собственные ощущения. Не дайте ему этого сделать. Проведите пальцами по внутренней части его бедра, по нижней части спины, по ситуации прикоснитесь к его пенису. Делайте это кончиками пальцев, чтобы ощущения были максимально яркими. Мозг мужчины переключится на новые ощущения и напряжение слегка спадет, а вы выкроите себе лишние пару мгновений.

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