Женщина не отпустила мужа на похороны бывшей и была обвинена в бессердечности

Женщина вызвала шумные обсуждения в соцсетях после того, как сообщила, что не хочет отпускать мужа на похороны его бывшей жены, с которой он все еще был очень близок. Они знали друг друга более 20 лет, но женщина умерла от аневризмы в возрасте 40 лет.

Фото: Кадр из фильма "Смерть на похоронах" Кадр из фильма "Смерть на похоронах"

Объясняя ситуацию на форуме Reddit женщина объяснила:

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"Муж объяснил: они были друзьями в колледже, решили встречаться, поженились, а затем поняли, что они не лучшая пара и решили просто быть друзьями. Все это произошло за годы до того, как я встретила его. Он с самого начала ясно дал понять, что она была «важной»".

По словам мужа, которому тоже за 40, она была одним из его ближайших друзей. Хотя отношения были «чисто платоническими», его нынешняя жена «выражала некоторый дискомфорт из-за того, что он был так близок со своей бывшей».

Она утверждала, что муж поставил ей ультиматум и сказал, что всегда будет выбирать бывшую жену, потому что она была «одним из самых важных людей в его жизни».

Несмотря на ультиматум, пара обручилась, а он продолжил дружить со своей бывшей. Они вместе обедали или ходили смотреть фильмы.

"Она умерла на днях после того, как они пообедали по дороге к ее машине. Он проплакал кучу времени, но, честно говоря, я почувствовал облегчение", - рассказала женщина.

Муж начал работать с нынешним супругом своей бывшей жены над планированием похорон, но женщина заявила, что ехать он не может.

Ее аргумент состоял в том, что бывшая жена больше не имеет значения и оплакивать ее он может и без похорон. Муж был очень зол, и ее собственная семья назвала ее «бесчувственной» и «бессердечной».

Она добавила:

«Я никогда не чувствовала, что их отношения были уместными, и я скрывала это годами, потому что хотела быть со своим мужем. Теперь, когда она ушла, я не чувствую, что должна больше скрывать это, и могу говорить свободно. "

Ситуация вызвала шумные споры пользователей соцсетей, заявивших, что женщина ведет себя «невероятно жестоко».

"Вы ревнуете к мертвой женщине. Мертвой женщине, которая была близким другом и доверенным лицом вашего мужа в течение многих лет, и вы знали об этом с самого начала!";

"И не тебе решать, когда он покончит с трауром. Продолжай ревновать к ней, и ты тоже окажешься его бывшей женой";

"Мне так жаль вашего мужа. Он потерял одного из его лучших друзей и понял, как мало вы на самом деле заботитесь о нем", - писали пользователи.