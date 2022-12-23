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53 минуты назад

Эксперты объяснили, как вернуть яркую интимную жизнь семье

Мира Маркина

Наладить сексуальные отношения в паре возможно, если обнаружить факторы, которые привели к “интимному застою”. Несколько советов по тому, как это сделать, рассказали сексологи и психологи порталу BestLife.

Эксперты объяснили, как выйти из “интимного застоя”
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Страсть в отношениях, по мнению экспертов, уничтожает то, что после рождения детей пары часто видят друг в друге исключительно родителей.

“Перестаньте называть друг друга "мамой" и "папой", перестаньте ставить детей выше ваших отношений, перестаньте искать отговорки, думая, что все восстановится, когда дети уедут”, — заявила сексолог Джесс О'Райли.

“Желание секса должно зарождаться задолго до спальни”, — убежден психолог Дэвид Цалля. Он также отметил, что паре важно открыто заявлять о своих желаниях, а также не стесняться обниматься, прикасаться друг к другу (например, делать массаж), держаться за руки. Важно вспомнить о прелести романтических свиданий с продолжением в спальне.

Три языка секса: как узнать, какой секс подходит вам больше всего

Если в интимной жизни наступила долгая пауза, секс придется планировать – заявили и Цалль, и О'Райли. В том, чтобы вести календарь и заниматься любовью согласно ему, нет ничего плохого, объяснили эксперты. В противном случае спонтанного секса можно и не дождаться.

Последний важный момент – специалисты рекомендовали планировать беседы о сексе со своей половинкой. По их мнению, не лишним будет регулярно обсуждать с партнером, как он готов заниматься сексом, на какие компромиссы готов идти, например, когда один из пары не в настроении.

Ранее мы рассказывали о необычном способе вернуть страсть в отношения.

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