Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Сексолог дала совет боящимся орального секса после насилия женщинам

Lenta.ru

Эксперименты с позами и светом во время орального секса стоит попробовать женщинам, пережившим сексуальное насилие, предложила сексолог Лорен Френч. Такой совет журналистке Кэт Форсайт, год назад столкнувшейся с насилием и теперь боящейся этого вида интимного контакта, она дала в издании Fashion Journal.

Сексолог дала совет боящимся орального секса после насилия женщинам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Форсайт призналась, что после инцидента оральный секс заставляет ее чувствовать себя уязвимо, тревожно и небезопасно независимо от того, получает она такие ласки или дарит их. По словам Френч, не стоит торопиться и пытаться угодить партнеру, если такой секс не нравится. «Если все-таки хотите попробовать, подумайте, как обрести чувство контроля над ситуацией в таких случаях, — посоветовала сексолог. — Вам нужно быть сверху? Давать прямые указания, от которых партнер не будет отклоняться? Видеть все или погасить свет?»

Кроме того, по ее словам, можно прибегнуть к методике пауз. «Если во время секса сработал триггер и нужно прерваться, не говорите "стоп", скажите, что нужна "пауза". Со словом "стоп" связано много негативных ассоциаций, и в спальне оно может звучать плохо. Если вы знаете, что остановок будет много, назовите их паузами. Ведь нормально, когда много пауз», — объяснила Френч.

Ранее сексопатологи назвали лучшие позы в сексе для решения интимных проблем. В частности, ученые выяснили, что поза «ложки» поможет отсрочить мужскую эякуляцию.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители