Сексолог дала совет боящимся орального секса после насилия женщинам

Эксперименты с позами и светом во время орального секса стоит попробовать женщинам, пережившим сексуальное насилие, предложила сексолог Лорен Френч. Такой совет журналистке Кэт Форсайт, год назад столкнувшейся с насилием и теперь боящейся этого вида интимного контакта, она дала в издании Fashion Journal.

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Форсайт призналась, что после инцидента оральный секс заставляет ее чувствовать себя уязвимо, тревожно и небезопасно независимо от того, получает она такие ласки или дарит их. По словам Френч, не стоит торопиться и пытаться угодить партнеру, если такой секс не нравится. «Если все-таки хотите попробовать, подумайте, как обрести чувство контроля над ситуацией в таких случаях, — посоветовала сексолог. — Вам нужно быть сверху? Давать прямые указания, от которых партнер не будет отклоняться? Видеть все или погасить свет?»

Кроме того, по ее словам, можно прибегнуть к методике пауз. «Если во время секса сработал триггер и нужно прерваться, не говорите "стоп", скажите, что нужна "пауза". Со словом "стоп" связано много негативных ассоциаций, и в спальне оно может звучать плохо. Если вы знаете, что остановок будет много, назовите их паузами. Ведь нормально, когда много пауз», — объяснила Френч.