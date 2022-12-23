5 причин, почему вы влюбляетесь в неподходящих мужчин

Психологи рассказывают, из-за чего страдает ваша личная жизнь.

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Согласитесь, найти «своего» мужчину крайне непросто. Перед этой встречей приходится отфильтровать невероятное количество удивительных персонажей. Психологи уверены, что в большинстве случаев женщины сами притягивают подобных мужчин в свою жизнь. Мы решили посоветоваться с экспертами, чтобы выяснить, какие установки максимально вредят женской личной жизни.

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Вечная жертва

Комплекс жертвы — одна из самых популярных психологических проблем среди наших женщин. Психологи рассказывают, что каждая вторая женщина, снова и снова пытающаяся построить отношения, однако, безуспешно, страдает из-за подобных проблем. Как правило, такие женщины на подсознательно уровне обесценивают себя и считают, что они достойны лишь того мужчины, что оказался рядом. И им совсем не важно, что мужчина может быть эмоционально неустойчив и слаб, построить полноценные отношения с таким мужчиной невозможно, разрыв — дело времени.

Да нормальных мужчин просто нет

Мысль, с которой живут многие женщины. Чаще всего такая установка переходит от матери, чья личная жизнь всегда была неустроенна. Такие женщины пытаются внушить своим детям мысль о том, что нормальных мужчин мало, и в принципе им можно простить некоторые недостатки, главное, чтобы он был рядом. Нет ничего удивительного, что вырастая, эти девочки попадают в сети абьюзеров и манипуляторов. Психологи предупреждают, что подобная установка очень опасна для эмоционального состояния женщины, а потому имеет смысл проработать проблему со специалистом, если вы узнали в описании себя.

Главное, успеть

Пресловутые «часики» попортили крови не одному поколению женщин. Существует огромное количество женщин, которые представляют свою семейную жизнь как рабочий проект — свадьба, рождение детей, ипотека по четкому графику. А какой мужчина окажется рядом — не важно. Стоит ли говорить, что в большинстве случаев мужчина оказывается совсем не тот, что нужен женщине, однако не всех останавливает такая «неувязка». В 95% случаев такие скорые браки «по расписанию» заканчиваются, а женщина остается с мыслью, что виноват во всем мужской пол.

Идеальный мой

Есть у женщин определенная манера идеализировать партнера. Кстати, такое происходит даже в отношении мужчин, которых женщина еще не видела в живую, например, если отношения еще на стадии переписки. Однако женщина уже успела нарисовать в голове портрет мужчины, который едва ли совпадает с реальностью. Бросаясь в омут с головой, женщина не понимает, что через некоторое время идеальный образ рассыпется и наступит то самое душащее разочарование в мужчинах в целом.

Я смогу его исправить