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2 часа назад

Психологи установили, по каким визуальным маркерам женщин считают сексуально распущенными

Газета.Ru

Психологи из Калифорнийского университета установили, по каким визуальным стереотипам женщин считают распущенными. Исследование опубликовано в журнале Sex Roles.

По каким маркерам женщин считают сексуально распущенными
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы работы выделяют четыре стереотипных образа женской сексуальности: воздерживающиеся и контролирующие себя девственницы, сексуально опытные и контролирующие себя женщины, активные в сексуальном плане, сексуально опытные и неуправляемые "блудницы" и пытающиеся сдержаться, но не контролирующие себя неудачницы.

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Согласно принятой в социологии модели содержания стереотипов, групповые стереотипы и межличностные впечатления формируются по двум измерениям: сердечность - намерение причинить человеку вред или, наоборот, помочь, и компетентность - способность действовать в соответствии со своими намерениями. Отсутствие воспринимаемой угрозы приводит к оценке человека как более сердечного, а наличие характерных символов высокого статуса (в частности, говорящих о хорошем образовании или высоком заработке) - как более компетентного.

Чтобы выяснить, по каким деталям в образе женщин окружающие причисляют их к той или иной категории, исследователи попросили 175 добровольцев 19–64 лет отобрать из предложенной коллекции фото женщин, на их взгляд соответствующих этим типажам. Все фото содержали определенные маркеры, по которым можно было бы сделать выводы о сердечности и компетентности - детали внешнего вида, поза, наряд, обстановка, раса и т. п.

Анализ показал, что изображения женщин, воспринимаемых как девственницы и опытные, включают больше визуальных маркеров компетентности, чем фото "блудниц" и неудачниц. При этом опытные женщины выглядят более уверенно, чем девственницы. Изображения "блудниц" также имели меньше визуальных маркеров сердечности, чем фото девственниц и неудачниц.

"Результаты показывают, что, хотя к сексуально активным молодым женщин стали, по всей видимости, относиться лучше, молодые женщины, которые вынужденно воздерживаются, могут стать жертвами насмешек", - считают авторы работы.

Любовь,
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