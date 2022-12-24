Психолог назвала причину одиночества некоторых женщин

«Заниженная самооценка — самая частая причина как одиночества, так и токсичных отношений. Если человек не любит себя, то он никогда не поверит, что достоин любви других. К сожалению, достойные партнеры редко обращают внимание на таких женщин: они либо остаются в одиночестве, либо становятся жертвами манипуляторов и абьюзеров», — цитирует Горькову интернет-издание « Подмосковье сегодня ».

По словам психолога, проблемы с самооценкой всегда влияют на отношения. Негативное восприятие себя может заставлять человека что-то доказывать окружающим. Такие люди выглядят уверенными, но на самом деле у них много сомнений и страха, отметила она. Из-за этого такие женщины выбирают слабых мужчин, с которыми не могут построить гармоничные отношения, заявила Горькова. Также иногда человек может завышать планку, из-за чего потенциальные партнеры не соответствуют ожиданиям. Психолог посоветовала работать над собой, чтобы решить проблемы в отношениях. По ее словам, для этого нужно проработать негативные установки, неуверенность и страхи.