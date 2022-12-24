Психолог объяснила, почему женщины бывают одинокими

Женщины давно доказали, что могут состояться не только в материнстве. Им под силу строить карьеру, побеждать в спорте, да и вообще достигать успеха в самых разных сферах. Однако самодостаточность не отменяет потребности в отношениях. Между тем, даже очень успешные женщины порой одиноки. О причинах такой несправедливости рассказала психолог Екатерина Горькова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

На то, как и с кем мы строим любовные отношения, влияет наша самооценка. Повезло тем, кто адекватно себя оценивает. Они и партнёра выбирают себе под стать. Отношения в этом случае тоже будут гармоничные — на равных, отметила психолог.

Другое дело, если женщина воспринимает себя неадекватно и вынуждена постоянно всем вокруг что-то доказывать. Со стороны это порой выглядит как уверенность в себе, но внутри такая женщина полна страхов и сомнений. Весьма вероятно, что партнёра она выберет слабого и построить с ним счастье не сможет.

Другой перекос — женщина пытается доказать себе, что достойна лучшего. Она начинает искусственно завышать планку, чтобы никто из окружающих мужчин до неё не дотянулся. Принцип такой: нет отношений — нет разочарований.

Заниженная самооценка чревата не только тем, что женщина остаётся в одиночестве, но ещё и тем, что она может ввязаться в токсичные отношения, предупредила Горькова. Увы, достойные партнёры редко обращают внимание на тех, кто не верит, что заслуживает любви. Зато манипуляторы и абьюзеры часто реагируют на них и заставляют ещё больше верить в собственное ничтожество.

Хочешь построить здоровые отношения — начинай с себя, посоветовала психолог в беседе с изданием «Подмосковье сегодня». В первую очередь стоит проработать собственные негативные установки, страхи и неуверенность.