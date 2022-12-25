Деликатная тема: как говорить с партнером о проблемах в постели

Этот диалог не должен ранить, но должен вывести вашу интимную жизнь на новый уровень.

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Интимная жизнь остается табуированной и сложной темой даже между партнерами: говорить о проблемах в постели сложно даже с любимым человеком. Всегда есть риск ранить его, заставить чувствовать себя недооцененным или самой получить комплексы. Чтобы этого избежать, постарайтесь следовать рекомендациям психологов.

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Предварительная работа

Чтобы не совершать работу над ошибками, постарайтесь поговорить еще свадьбы или начала совместной жизни. Обсудите ваше либидо, желания, фантазии. Но главное — пообещайте, что любые некомфортные ситуации будете обсуждать честно. Так вам будет проще начать деликатный разговор: всегда можно напомнить о данном обещании.

Думайте о ситуации и языке тела

Важно не только то, что вы скажите, но и как. Выберите время, когда и вы, и партнер не заняты, спокойны, заварите чай, выключите сериал и видео, не отвлекайтесь. Вам нужно полностью посвятить себя разговору.

Сохраняйте физический контакт: прикасайтесь к избраннику, можете обнять его. Так вам будет легче провести диалог.

Говорите «Я-сообщениями»

Это правило помогает в любом разговоре об отношениях, а когда речь идет о сексуальной жизни, становится особенно важным. Формулируйте свои мысли от первого лица: «Меня расстраивает, что наша близость стала немного предсказуемой» или «Мне бы хотелось, чтобы прелюдия длилась дольше». Так вы можете избежать негативной окраски в обращении к партнеру, а он не почувствует себя злым, обиженным или виновным в проблемах.

Начните с позитива

Прием, которым пользуются HR-специалисты и руководители компаний: хотите сказать о чем-то неприятном, начните с позитива. «Милый, у нас отличный секс, но мне бы хотелось кое-что добавить». Подчеркните, как вы цените партнера, как вам хорошо с ним, и вы могли бы улучшить ситуацию вдвоем. Разговор в таком ключе воспринимается значительно легче.

Сосредоточьтесь на практических решения

Постарайтесь не просто обсуждать проблему, а понять, как ее можно решить. Перед тем, как начинать разговор, запланируйте несколько вариантов, которые могли бы исправить ситуацию. Предложите и избраннику подумать над его альтернативой возникшей ситуации: так или иначе вы сможете найти компромисс.