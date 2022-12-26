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59 минут назад

Названы приводящие к исчезновению секса ошибки в отношениях

Lenta.ru

Из-за примирительного секса после ссор могут начаться серьезные проблемы в интимной сфере, заявила Риналия Сафина, психолог-сексолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге. В беседе с «Лентой.ру» она назвала эту и некоторые другие фатальные ошибки в отношениях, приводящие к исчезновению половой жизни.

Названы приводящие к исчезновению секса ошибки в отношениях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сексолог объяснила, что привычка мириться с помощью секса неизбежно спровоцирует снижение накала страстей у состоящих в длительных отношениях пар. По ее словам, данный сценарий «хорош только для бразильских сериалов». В реальной жизни мозг быстро выстраивает связку «чтобы добиться интимной близости, надо поругаться». В результате количество ссор между партнерами увеличится в разы, и через некоторое время негатива накопится столько, что останутся только скандалы, а секс исчезнет вовсе.

Еще одной частой ошибкой женщин Сафина назвала занятие сексом не по желанию, а чтобы не обидеть.

Также сексолог посоветовала не использовать интимную близость как меру наказания или поощрения. По ее словам, секс — это не разменная монета и не пряник, который выдается за послушание. Манипуляция им — показатель токсичных абьюзивных отношений.

Любовь,
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