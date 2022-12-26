Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
3 часа назад

Секс-эксперт назвала методы испытать новые эмоции в постели

Lenta.ru

В ближайшем будущем все больше людей будут заниматься анальным сексом и иметь постоянного партнера вместо временных любовников, уверена секс-эксперт Аннабель Найт и ее коллеги. Изданию Daily Star они назвали оригинальные методы испытать новые эмоции в постели и улучшить интимную жизнь.

Секс-эксперт назвала методы испытать новые эмоции в постели
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Найт отметила, что в сфере секса тоже бывают модные тенденции, и назвала те, которые станут актуальными в 2023 году.

«В принципе в сексе нет ничего нового, но он постоянно меняется и развивается, поскольку людей возбуждают новые и захватывающие занятия в спальне», — прокомментировала она.

По ее словам, анальный секс становится все более привлекательным занятием для любовников. При этом Найт отметила, что при занятии им пары часто упускают, что мужская простата является мощной эрогенной зоной. Специалист посоветовала не стесняться обсуждать эту тему, пробовать что-то новое, но не забывать про лубриканты.

Секс-эксперт также отметила, что люди все чаще ориентируются на поиск постоянного партнера, а не любовников на одну ночь. Наличие единственного человека в интимной жизни поможет получать больше удовольствия от самого процесса близости, а не только от оргазмов. Достижение оргазма, конечно, важно, но есть и другие приятные моменты, и теперь люди все чаще ищут целостный опыт, а не быстрое удовлетворение потребностей, пояснила Найт.

Эксперт по секс-технологиям Брайони Коул рассказала, что за время пандемии многие привыкли к виртуальным контактам. Но теперь люди, соскучившись по близкому общению, стремятся получить максимум эмоций и в виртуальном, и в реальном мирах.

36 процентов людей хотели бы заняться сексом с роботом

«Метавселенная имеет большой потенциал в области полового воспитания, личного счастья и поддержки сексуального здоровья, — прокомментировала она. — Кроме того, сочетание анонимности и интимности позволяют людям чувствовать себя более комфортно».

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители