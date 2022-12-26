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2 часа назад

Психологи Бабурина и Корнеева раскрыли причины сексуального влечения молодых мужчин к женщинам постарше

Катерина Саломе

Нередко можно встретить пары, где женщина горазде старше своего избранника. Почему мужчин тянет к таким партнершам, рассказали психологи Анастасия Корнеева и Ирина Бабурина в беседе с «Лентой.ру».

Причины сексуального влечения молодых мужчин к женщинам постарше
Фото: Кадр из фильма "Ваш репетитор" Кадр из фильма "Ваш репетитор"

Одной из причин влечения молодых людей к слишком взрослым дамам Корнеева назвала половой импринтинг. По ее словам, если первое сильное возбуждение юноша во время формирования сексуальности испытал к зрелой женщине, ассоциативная память зафиксирует этот образ, и в дальнейшем именно он будет мужчину интересовать.

Другими причинами могут стать сложные отношения с матерью и низкая самооценка, добавила врач. Если мальчику в детстве не хватало внимания родительницы, он будет неосознанно пытаться получить его во взрослом возрасте.

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При этом Бабурина считает, что порой мужчина может выбирать женщину постарше вполне осознанно, так как она точно знает, чего хочет в постели. Также, по ее словам, со зрелой дамой молодому человеку может быть просто-напросто безопасно.

«С женщиной постарше меньше шансов получить травму несостоятельности партнера. Она понимает, что мужчина не машина и не робот, запрограммированный на безупречную работу. Осечки могут быть, и это не трагедия. И более молодой партнер чувствует себя с ней более комфортно. Нет угрозы обесценивания», — объяснила психолог.

Ранее мы писали о том, почему мужчин тянет к женщинам с "комплексом принцессы".

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