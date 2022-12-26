Причины сексуального влечения молодых мужчин к женщинам постарше

Нередко можно встретить пары, где женщина горазде старше своего избранника. Почему мужчин тянет к таким партнершам, рассказали психологи Анастасия Корнеева и Ирина Бабурина в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Кадр из фильма "Ваш репетитор" Кадр из фильма "Ваш репетитор"

Одной из причин влечения молодых людей к слишком взрослым дамам Корнеева назвала половой импринтинг. По ее словам, если первое сильное возбуждение юноша во время формирования сексуальности испытал к зрелой женщине, ассоциативная память зафиксирует этот образ, и в дальнейшем именно он будет мужчину интересовать.

Другими причинами могут стать сложные отношения с матерью и низкая самооценка, добавила врач. Если мальчику в детстве не хватало внимания родительницы, он будет неосознанно пытаться получить его во взрослом возрасте.

При этом Бабурина считает, что порой мужчина может выбирать женщину постарше вполне осознанно, так как она точно знает, чего хочет в постели. Также, по ее словам, со зрелой дамой молодому человеку может быть просто-напросто безопасно.

«С женщиной постарше меньше шансов получить травму несостоятельности партнера. Она понимает, что мужчина не машина и не робот, запрограммированный на безупречную работу. Осечки могут быть, и это не трагедия. И более молодой партнер чувствует себя с ней более комфортно. Нет угрозы обесценивания», — объяснила психолог.