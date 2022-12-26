Психологи назвали главный секрет гармоничных отношений

Избежать конфликтов в браке — задача непростая. Одним парам после ссоры бывает достаточно доверительного разговора, чтобы в отношениях снова наступил мир, в других недовольство друг другом растет как снежный ком и угрожает благополучию семьи. О том, как достичь гармонии в отношениях с любимым человеком и научиться вместе преодолевать любые невзгоды, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Светлана Егорова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

С древних времен люди объединяются в сообщества, группы и пары. Что нами движет? Возможно, дело в биологических инстинктивных программах, в следовании культурной традиции, в психологических особенностях человека. А, возможно, роль играют все факторы сразу.

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— Если спросить у того, кто пришел на консультацию к психологу, что является основой счастливых долгих отношений, чаще всего можно услышать — любовь, забота, привязанность. Одна из основных потребностей человека на протяжении всей жизни состоит в создании и поддержании связей с другими людьми. Привязанность и связанные с ней эмоции — то основное, что определяет близкие отношения. Надежная привязанность, которая формируется еще в детстве, в будущем дает ощущение безопасности, успокаивает нервную систему, благотворно сказывается как на психологическом, так и на физическом здоровье, — отметила специалист.

Отношения даже с самыми дорогими и близкими людьми редко обходятся без ссор и конфликтов. В паре всегда есть место конкуренции, противоречивым и очень сильным чувствам, колебаниям в сторону чрезмерной зависимости, либо автономии. Все это усложняется той реальностью, в которой находится современное общество. Однако при относительно равных социальных условиях одна пара продолжает совместное развитие, преодолевая сложности вместе, а другая отягощена эмоциональными проблемами. Одной из причин этому, по мнению психологов, может быть опыт ранних отношений в родительской семье.

— Сохранить гармоничные отношения супругов поможет создание атмосферы стабильности и безопасности, любви и принятия. Другими словами, места, где можно расслабиться и отдохнуть от внешних раздражителей. В этом же списке создание совместного ресурсного пространства, которое способно помочь преодолеть неизбежные стрессы и конфликты. Значимым является понимание, что эмоциональные реакции и поведение человека в стрессовой ситуации являются способом адаптации к происходящему. Еще очень важно оказывать взаимную поддержку — это делает нас ближе друг другу, — добавила специалист.

Три шага к счастливым отношениям

Союз с любимым человеком не станет крепким сам по себе, здесь необходимо участие обеих сторон. Нужно быть готовыми к тому, что со временем будете меняться не только вы, но и ваш партнер. Такие метаморфозы, порой, принимать непросто. Сохранить гармоничные отношения помогут три простых рекомендации.

Научитесь прощать

Нет смысла вести счет размолвкам и разногласиям — такая стратегия вряд ли укрепит союз. Если партнер совершил ошибку, отделите его поведение от намерений. Каждый из нас совершает промахи. Зацикливаться на них не нужно, гораздо продуктивнее — проанализировать и сделать выводы.

Помните о мелочах

Простые знаки внимания — комплименты без повода, специально приготовленная чашка кофе или положенный в сумку бутерброд на работу — значат очень много. Такие мелочи со временем накапливаются и влияют на то, как мы воспринимаем свои отношения.

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