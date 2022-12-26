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1 час назад

Ученые объяснили пользу воспоминаний о прошлых отношениях

Lenta.ru

Мысли о прошлых любовниках помогают стать более счастливыми в нынешних отношениях, объяснили ученые. Издание Metro со ссылкой на исследование рассказало о пользе ностальгических воспоминаний.

Ученые объяснили пользу воспоминаний о прошлых отношениях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ученые из Канзасского университета установили, что ностальгические мысли о прошлых романах благоприятным образом сказываются на текущих отношениях. Если расставание с экс-партнером прошло гладко, то следует сосредоточиться на хороших моментах, прожитых вместе. Это, по словам участников исследования, помогает более позитивно относиться к своим нынешним отношениям. Эффект объясняется тем, что люди осознают, насколько морально выросли по сравнению с прошлым.

Приятные воспоминания о прошлых отношениях напоминают людям о светлых моментах романтических отношений. Воспоминания могут быть вызваны любимой песней или любимым фильмом бывшего возлюбленного. Но если разрыв отношений был болезненным, люди могут сопротивляться мыслям о прошлом.

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