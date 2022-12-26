Почему мужчины флиртуют, но не делают первый шаг: мнение сексолога

Причины могут вас обескуражить.
Один из самых неприятных моментов на первом этапе знакомства становится флирт, который не подразумевает продолжения. Для женщины подобное поведение со стороны мужчины не понятно и вызывает кучу вопросов, к примеру, что же ему нужно от вас вообще. Нам на помощь спешит сексолог, который раскрыл основные причины подобного поведения мужчины. Вы будете удивлены!
И это не вы. Очень часто можно столкнуться с ситуацией, когда мужчина довольно долго состоит в прочных отношениях, но при этом периодически общается с другими женщинами. Понятно, что менять размеренную жизнь ради простого увлечения он не будет. Как правило, такие мужчины осыпают комплиментами, но на любые предложения встретиться находят тысячи причин отказаться.
Иногда можно попасть в неловкую ситуацию, приняв вежливость за флирт. И такое происходит очень часто, возможно, вы даже вспомните себя в такой ситуации. Особенно если мужчина кажется вам невероятно привлекательным. В такой ситуации мужчина и не собирается делать какой-либо шаг по направлению к вам, тем более не будет приглашать «выпить кофе». Более того — мужчина может не понимать, что вы уже успели построить в голове картинку, где вы проводите все свободное время вместе и почти что съехались. Постарайтесь проанализировать ситуацию рационально, не показалось ли вам чего лишнего.
Очень неприятная ситуация, которая многое говорит о характере мужчины. Будьте уверены, что мужчина, для которого вы лишь «одна из», не станет предпринимать каких-либо серьезных шагов в вашу сторону. Помните, что у «коллекционеров» таких женщин для флирта может быть сколько угодно, и обиднее всего, когда вы уже успели нарисовать себе счастливую картинку совместного будущего. Часто такой мужчина пропадает на некоторое время, а затем проявляется будто ничего не случилось и продолжает с вами общение. Подумайте, готовы ли быть вечно запасной.
Даже если мужчина проявляет к вам интерес, это не значит, что он готов броситься в отношения с вами с головой. Конечно, у него в голове могут быть варианты развития событий с вашим участием, однако он не настолько уверен, что ему это нужно, чтобы активно вас добиваться. Тратить ли время на такого мужчину? Решать только вам.