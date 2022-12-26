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53 минуты назад

Почему мужчины флиртуют, но не делают первый шаг: мнение сексолога

WomanHit.ru

Причины могут вас обескуражить.

Почему мужчины флиртуют, но не делают первый шаг: мнение сексолога
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Один из самых неприятных моментов на первом этапе знакомства становится флирт, который не подразумевает продолжения. Для женщины подобное поведение со стороны мужчины не понятно и вызывает кучу вопросов, к примеру, что же ему нужно от вас вообще. Нам на помощь спешит сексолог, который раскрыл основные причины подобного поведения мужчины. Вы будете удивлены!

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Он флиртует, но у него уже есть женщина

И это не вы. Очень часто можно столкнуться с ситуацией, когда мужчина довольно долго состоит в прочных отношениях, но при этом периодически общается с другими женщинами. Понятно, что менять размеренную жизнь ради простого увлечения он не будет. Как правило, такие мужчины осыпают комплиментами, но на любые предложения встретиться находят тысячи причин отказаться.

Не флирт, а вежливость

Иногда можно попасть в неловкую ситуацию, приняв вежливость за флирт. И такое происходит очень часто, возможно, вы даже вспомните себя в такой ситуации. Особенно если мужчина кажется вам невероятно привлекательным. В такой ситуации мужчина и не собирается делать какой-либо шаг по направлению к вам, тем более не будет приглашать «выпить кофе». Более того — мужчина может не понимать, что вы уже успели построить в голове картинку, где вы проводите все свободное время вместе и почти что съехались. Постарайтесь проанализировать ситуацию рационально, не показалось ли вам чего лишнего.

На скамейке запасных

Очень неприятная ситуация, которая многое говорит о характере мужчины. Будьте уверены, что мужчина, для которого вы лишь «одна из», не станет предпринимать каких-либо серьезных шагов в вашу сторону. Помните, что у «коллекционеров» таких женщин для флирта может быть сколько угодно, и обиднее всего, когда вы уже успели нарисовать себе счастливую картинку совместного будущего. Часто такой мужчина пропадает на некоторое время, а затем проявляется будто ничего не случилось и продолжает с вами общение. Подумайте, готовы ли быть вечно запасной.

Мужчина сомневается

Даже если мужчина проявляет к вам интерес, это не значит, что он готов броситься в отношения с вами с головой. Конечно, у него в голове могут быть варианты развития событий с вашим участием, однако он не настолько уверен, что ему это нужно, чтобы активно вас добиваться. Тратить ли время на такого мужчину? Решать только вам.

Любовь,
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