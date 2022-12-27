Психологи объяснили причины сексуального фетишизма

Сексуальный фетишизм возникает из-за страха, запретов и подавления влечения в детстве, объяснили медицинский психолог Олег Долгицкий и психолог и сооснователь международного проекта PSY.One Тимур Валеев. Основные причины формирования секс-фетишей они раскрыли в беседе с «Лентой.ру».

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Валеев объяснил, что, в отличие от девочек, мальчикам сложнее спрятать свое возбуждение. Но из-за существующих в семье запретов во время первого всплеска гормонов подросток вынужден подавлять свои желания. Вследствие этого у него может произойти перенос сексуальной энергии на другие — чаще всего неживые — объекты, как правило, принадлежащие кому-то из членов семьи.

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Помимо этого, возникновение фетишизма связано с импринтингом — запечатлением моментов удовольствия, продолжил психолог. И в этом случае именно фетиши спасают человека от внутреннего запрета и страха сексуального контакта с другим человеком. «Очень часто мужчины боятся наготы женщины, и эротическое белье или ролевые игры с переодеванием (белье, чулки, обувь на высоком каблуке, униформа) выступают в качестве способа снизить тревожность», — прокомментировал психолог.

Однако, по словам Валеева, фетишизм может носить прегенитальный характер, что означает, что секс в привычном для большинства виде человеку не интересен.

В свою очередь, медицинский психолог Долгицкий указал, что причиной появления фетишизма является пережитый в период трех-семи лет опыт, связанный с психическим возбуждением от того или иного объекта.

Долгицкий добавил, что сексуальный фетишизм лечат, только когда он становится полной заменой сексуальному партнеру, либо если человек не способен получить удовлетворение без такого объекта. По его словам, фетишисты редко обращаются за помощью в больницы. Кроме того, отдельные категории людей вообще не понимают, что у них есть какие-либо отклонения в психике. Однако отношения с фетишистами для людей, не разделяющих их сексуальные предпочтения, могут быть затруднительны, заключил медицинский психолог.