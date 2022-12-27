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31 минуту назад

Он не разведется: 5 признаков, что роман с женатым обречен

WomanHit.ru

Вряд ли вы дождетесь своего «долго и счастливо» с таким избранником.

Он не разведется: 5 признаков, что роман с женатым обречен
Фото: WomanhitWomanhit

Можно сотни раз зарекаться, но от влюбленности и романа с женатым мужчиной никто не застрахован. Вопреки стереотипам, иногда эти отношения перерастают в нечто серьезное, избранник разводится, и новая пара живет долго и счастливо. Но так происходит редко, а некоторые признаки выдают обманщика, который никогда не расстанется с законной супругой, а вас использует в качестве запасного варианта.

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Вне проблем

Он очень заинтересован местом свиданий, развлечениями, вашим внешним видом и сексом, но не собирается включаться в менее радостные стороны вашей жизни. Не проявляет инициативы, когда вы говорите о неприятностях, и не предлагает помощь. Скорее всего, мужчина просто не включает отношения в будущую жизнь, поэтому и вкладываться не желает.

Без планов

Вы мечтаете о том, как сложится ваша жизнь, когда он наконец станет свободным, представляете уютный дом, общих детей, совместные праздники, но разговоры об этой идиллии возлюбленный старательно обрубает. Конечно, можно оправдать мужчину, решив, что он просто боится загадывать и сглазить будущее счастье. Но психологи считают, избранник просто не хочет думать о совместном будущем, понимая, что оно никогда не наступит.

Слишком много препятствий

Чем ветвистее речи мужчины, чем больше аргументов у него для того, чтобы не разводиться, тем больше вероятность, что на этот шаг он так и не решится. Объясняя, что дети не перенесут разрыва родителей, а жена не сможет без крепкого мужского плеча, возлюбленный убеждает не только вас, но и себя. Он оправдывает связь на стороне и пытается не выглядеть злодеем.

Шпионские страсти

Ваш избранник действует чище, чем спецагент? Не знакомит с друзьями, не называет свой адрес, назначает встречи на окраине города и просит не писать и не звонить ему. Вероятно, никаких перемен в личной жизни этот шпион не планирует, а ваши надежды так и останутся несбывшимися мечтами.

Перемены настроения

Бурный секс, страсть, вспышка, каскад эмоций, встряска. А после — внезапная смена настроения и неприкрытая неприязнь к вам. Такое происходит с мужчинами, у которых хорошие, теплые взаимоотношения с женами, но интимная часть брака хромает на обе ноги. Вы нужны лишь для удовлетворения потребностей, а после этого мужчина проваливается в осуждение и ненависть к себе. Вы всегда будете ассоциироваться у него с этим чувством вины и разочарования, а о серьезных отношениях в этой схеме не может быть и речи.

Любовь,
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