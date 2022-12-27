Психологи обнаружили, что женщины способны учуять одиноких мужчин

Эксперимент психологов из Университета Маккуори показал, что гетеросексуальные женщины по запаху понимают, какие мужчины «заняты», а какие – нет. Результаты исследования были опубликованы в Frontiers in Psychology.
Ученые набрали группу испытуемых из 82 женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Им было предложено оценить запахи тела мужчин и их лица. Каждой участнице досталось по шесть мужчин: три из них были одиноки, и три состояли в отношениях. Мужчины в течение суток носили футболку, которую женщины затем должны были понюхать. Женщины также должны были ответить на вопросы о том, насколько им нравится запах и насколько мужчина сексуален.
Ученые обнаружили, что запахи тела одиноких мужчин для всех женщин был сильнее, чем запахи мужчин, находящихся в партнерстве. Замужние участницы также оценили лица одиноких мужчин как более мужественные. По словам исследователей, состоящие в партнерстве женщины во время овуляции находят внешность одинокого мужчины более привлекательной, чем «занятых» мужчин.
«Женщины отличают одиноких мужчин на основе их уровня тестостерона. Более высокие уровни тестостерона связаны с более сильным запахом. Исследование, проведенное в 2010 году, показало, что одинокие мужчины имеют более высокий уровень тестостерона. С эволюционной точки зрения для женщин может быть выгодно обнаруживать одиноких мужчин, так как у них будет больше ресурсов и времени для женщин», – объяснили ученые.