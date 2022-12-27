Психологи обнаружили, что женщины способны учуять одиноких мужчин

Ученые набрали группу испытуемых из 82 женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Им было предложено оценить запахи тела мужчин и их лица. Каждой участнице досталось по шесть мужчин: три из них были одиноки, и три состояли в отношениях. Мужчины в течение суток носили футболку, которую женщины затем должны были понюхать. Женщины также должны были ответить на вопросы о том, насколько им нравится запах и насколько мужчина сексуален.