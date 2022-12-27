4 признака, что мужчина испытывает к вам сильные чувства

Влюбленный поклонник выдаст сам себя.

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Понять, что на душе у мужчины, если он сам не захочет об этом рассказать, очень трудно. Порой женщина никак не может выяснить намерения человека, который пытается проявлять знаки внимания. Мы посоветовались с психологом, чтобы разобраться — как мужчины сами выдают свою увлеченность женщиной. Возможно, рядом с вами находится тайный воздыхатель, а вы даже не подозреваете.

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Мужчина пытается вас защитить

Вы замечали, что ваш друг или коллега пытается каждый раз вступиться за вас, если на горизонте ссора или скандал? Если вы ответили утвердительно, велика вероятность, что мужчина в вас по уши влюблен, так как повода вступаться за человека, к которому не испытываешь чувств, просто нет. Да и ни один мужчина не будет рисковать репутацией ради простой коллеги. Возьмите на заметку.

Мужчина пытается вас порадовать

Когда мужчина ставит своей целью покорить женщину, он будет постоянно пытаться вызвать положительные эмоции. Он будет внимательным к мелочам, обязательно запомнит, что вам особенно нравится, и по мере сил будет стараться исполнить ваши желания. Любая женщина будет в восторге от такого отношения и мужчины прекрасно об этом знают. Нет ли среди ваших друзей-мужчин тех, радует вас без повода в последнее время?

Мужчина будет вписывать вас в свои планы

Заинтересованный в вас мужчина всегда будет стараться сделать так, чтобы вы проводили больше времени вместе. У вас обеденный перерыв? Он обязательно пригласит вас с собой на ланч. Вам долго добираться до дома? Он снова рядом, чтобы с комфортом довезти вас на машине, пусть ему и нужно в другую сторону. Такие знаки внимания не оказывают женщинам, к которым просто хорошо относятся.

Мужчина вас ревнует