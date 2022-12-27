4 признака, что мужчина испытывает к вам сильные чувства

Влюбленный поклонник выдаст сам себя.
Понять, что на душе у мужчины, если он сам не захочет об этом рассказать, очень трудно. Порой женщина никак не может выяснить намерения человека, который пытается проявлять знаки внимания. Мы посоветовались с психологом, чтобы разобраться — как мужчины сами выдают свою увлеченность женщиной. Возможно, рядом с вами находится тайный воздыхатель, а вы даже не подозреваете.
Вы замечали, что ваш друг или коллега пытается каждый раз вступиться за вас, если на горизонте ссора или скандал? Если вы ответили утвердительно, велика вероятность, что мужчина в вас по уши влюблен, так как повода вступаться за человека, к которому не испытываешь чувств, просто нет. Да и ни один мужчина не будет рисковать репутацией ради простой коллеги. Возьмите на заметку.
Когда мужчина ставит своей целью покорить женщину, он будет постоянно пытаться вызвать положительные эмоции. Он будет внимательным к мелочам, обязательно запомнит, что вам особенно нравится, и по мере сил будет стараться исполнить ваши желания. Любая женщина будет в восторге от такого отношения и мужчины прекрасно об этом знают. Нет ли среди ваших друзей-мужчин тех, радует вас без повода в последнее время?
Заинтересованный в вас мужчина всегда будет стараться сделать так, чтобы вы проводили больше времени вместе. У вас обеденный перерыв? Он обязательно пригласит вас с собой на ланч. Вам долго добираться до дома? Он снова рядом, чтобы с комфортом довезти вас на машине, пусть ему и нужно в другую сторону. Такие знаки внимания не оказывают женщинам, к которым просто хорошо относятся.
Будет ли мужчина ревновать просто знакомую девушку? Вряд ли. Известно, что мужчины собственники по натуре и не готовы делиться «добычей». Как вы поняли, «добыча» — это вы. Неравнодушный к вам мужчина будет испепелять взглядом других мужчин, которые посмеют вас веселить или же будут предлагать свою помощь. В порыве возмущения такой мужчина может высказать вам свое недовольство, но так, чтобы вы не догадались о его чувствах. Но вы-то уже знаете, в чем тут дело.