Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
8 минут назад

4 признака, что мужчина испытывает к вам сильные чувства

WomanHit.ru

Влюбленный поклонник выдаст сам себя.

4 признака, что мужчина испытывает к вам сильные чувства
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Понять, что на душе у мужчины, если он сам не захочет об этом рассказать, очень трудно. Порой женщина никак не может выяснить намерения человека, который пытается проявлять знаки внимания. Мы посоветовались с психологом, чтобы разобраться — как мужчины сами выдают свою увлеченность женщиной. Возможно, рядом с вами находится тайный воздыхатель, а вы даже не подозреваете.

Видео дня

Мужчина пытается вас защитить

Вы замечали, что ваш друг или коллега пытается каждый раз вступиться за вас, если на горизонте ссора или скандал? Если вы ответили утвердительно, велика вероятность, что мужчина в вас по уши влюблен, так как повода вступаться за человека, к которому не испытываешь чувств, просто нет. Да и ни один мужчина не будет рисковать репутацией ради простой коллеги. Возьмите на заметку.

Мужчина пытается вас порадовать

Когда мужчина ставит своей целью покорить женщину, он будет постоянно пытаться вызвать положительные эмоции. Он будет внимательным к мелочам, обязательно запомнит, что вам особенно нравится, и по мере сил будет стараться исполнить ваши желания. Любая женщина будет в восторге от такого отношения и мужчины прекрасно об этом знают. Нет ли среди ваших друзей-мужчин тех, радует вас без повода в последнее время?

Мужчина будет вписывать вас в свои планы

Заинтересованный в вас мужчина всегда будет стараться сделать так, чтобы вы проводили больше времени вместе. У вас обеденный перерыв? Он обязательно пригласит вас с собой на ланч. Вам долго добираться до дома? Он снова рядом, чтобы с комфортом довезти вас на машине, пусть ему и нужно в другую сторону. Такие знаки внимания не оказывают женщинам, к которым просто хорошо относятся.

Мужчина вас ревнует

Будет ли мужчина ревновать просто знакомую девушку? Вряд ли. Известно, что мужчины собственники по натуре и не готовы делиться «добычей». Как вы поняли, «добыча» — это вы. Неравнодушный к вам мужчина будет испепелять взглядом других мужчин, которые посмеют вас веселить или же будут предлагать свою помощь. В порыве возмущения такой мужчина может высказать вам свое недовольство, но так, чтобы вы не догадались о его чувствах. Но вы-то уже знаете, в чем тут дело.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители