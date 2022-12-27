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1 час назад

Психолог назвал пять причин, почему женщины не хотят брака

Вечерняя Москва

Частыми причинами бегства женщин от брака служат эмоциональный тупик, детская травма, финансовые высоты, судимость супруга или нежелание кому-то принадлежать. Об этом рассказал психолог Андрей Зберовский.

Психолог назвал пять причин, почему женщины не хотят брака
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, одной из самых распространенных причин отказа от уз брака является эмоциональный тупик. Женщина не испытывает тех чувств, когда она хочет развития отношений со своим партнером.

Также большую роль играют детские травмы. Если будущая невеста в юности видела частые ссоры своих родителей, то у нее может возникнуть негативная ассоциация с браком. Это, в свою очередь, вызовет нежелание повторять ошибки других.

Свадьбы часто не хотят женщины, добившиеся финансовых высот. Их отказ от брака связан с тем, что они не хотят делиться накопленным с мужем.

— Много стало таких клиенток, которые просто не хотят ни с кем ничего делить в случае развода. Я успешна, я зарабатываю, ну и чего ради я буду это делить. И всякие брачные договоры они считают ерундой, — сказал Зберовский.

Помимо этого, на финальное решение представительниц прекрасного пола может оказать влияние наличие судимости у потенциального супруга. Такое решение может быть принято из-за совместного ребенка, так как проступки мужа могут отразиться на возможностях детей.

Психолог отметил, что пятой причиной отказа от брака является нежелание женщины становиться «чьей-то». Особенно это присуще дамам творческих профессий — актрисам, художницам, певицам и так далее, передает Пятый канал.

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