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1 час назад

Как понять, что мужчина — полное разочарование в постели

WomanHit.ru

Плохой любовник выдает сам себя.

Как понять, что мужчина — полное разочарование в постели
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Вычислить плохого любовника можно задолго до того, как мужчина начнет намекать на сближение. Как же не разочароваться и не потратить время зря? В этом нам помогут разобраться сексологи. Проследите за своим новым знакомым, чтобы вовремя отказаться от «заманчивого предложения».

Мужчина обижен на всех

Нет ничего хуже, чем мужчина, осуждающий женщин, в особенности если речь идет о его бывших. Многим мужчинам кажется, что опуская своих предыдущих женщин, он зарабатывает очки в ваших глазах, однако, такое поведение говорит лишь о том, что у такого мужчины есть определенные проблемы, с которыми не смогли смириться его бывшие, в результате чего все прошлые отношения распадались, и вы теперь вынуждены выслушивать всю «грязь» про его прошлое. Подумайте, не окажетесь ли вы в его списке? Как правило, такие мужчины готовы унизить женщину не только на словах, но и в постели. Вам это точно не нужно.

Мужчина вечно спешит

Увидев, как мужчина ходит, ест и разговаривает, можно сделать вывод и о том, как он ведет себя в постели. «Торопыга» в жизни с огромной вероятностью окажется таковым и в постели. Вы еще не успеете возбудиться, а он уже уйдет курить на балкон. О том, как доставить женщине удовольствие, такие мужчины практически ничего не знают, так как у них в приоритете скорость, а не чувственное наслаждение. Нужна ли вам близость на такой скорости?

Мужчина не терпит чужого мнения

В любых отношениях необходимо уметь услышать партнера, особенно когда речь заходит о близком контакте в постели. Категоричный мужчина, который не признает альтернативных точек зрения, может оказаться для вас настоящим кошмаром в постели. Вам, скорее всего, придется подстраиваться под желания мужчины, а насколько они безопасны и подходят вам — большой вопрос. Стоит ли так рисковать? Мы не уверены.

Любовь,
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