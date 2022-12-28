Мужчина снял мультфильм и арендовал кинотеатр, чтобы сделать предложение

Нижегородец снял мультфильм и арендовал кинотеатр, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Подготовка к волнительному моменту началась за два месяца.
Необычное предложение своей девушке решил сделать главврач ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Соломон Апоян. Вместе с продюсером креативных проектов Жанной Цыбряевой нижегородец нарисовал и снял мультфильм, главными героями в котором были он и его возлюбленная Светлана.
«Креативили мы над сюжетом целую неделю. В итоге получилась очень добрая и веселая история», — поделился автор идеи.
Затем возлюбленный договорился с кинотеатром и съемочной бригадой. А 25 декабря операторы заполнили зал, как зрители, чтобы незаметно запечатлеть момент. С реальными напечатанными билетами в кинотеатр вместе с друзьями пришли и Светлана с Соломоном.
«Света начала подозревать что-то, когда её героиня-принцесса начала читать учебник по педиатрии, но дальше события бурно развивались и главный герой-принц бросил с экрана в зал коробочку с кольцом, и я успел поймать, а дальше по сценарию», — заключил нижегородец.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что две нижегородки получили предложения руки и сердца в финале инклюзивного конкурса красоты.