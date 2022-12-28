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2 часа назад

Психологи предложили заменить секс для примирения объятиями

Мария Каткова

Психологи Джули и Джон Готтман рассказали о том, каким должен быть секс для примирения. Об этом они рассказали в подкасте mindbodygreen.

Выяснилось, каким должен быть примирительный секс
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Эксперты отметили, что на самом деле многие люди, которые занимаются примирительным сексом, не нуждаются в нем. Поэтому они посоветовали акцентировать внимание на словах или других касаниях, например, объятиях.

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Однако если примирительный секс важен, то после него тоже лучше обниматься. Джон Готтман отметил, что, согласно исследованиям, 96% пар жалуются на отсутствие удовлетворения в сексе из-за отсутствия объятий.

Ранее сообщалось, что гинеколог развеяла миф о вреде секса во время беременности.

Любовь,
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