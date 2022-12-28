Женщина три года не могла заниматься сексом из-за сильной боли

Писательница из Великобритании Клио Вуд призналась, что после первых родов три года не могла заниматься сексом из-за сильной боли. Об этом она рассказала в интервью изданию Ok.

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В настоящее время у Вуд и ее мужа двое детей, старшей дочери уже восемь лет. Женщина с ужасом вспоминает время, когда она стала матерью в первый раз. По ее признанию, к этой роли она была не готова ни морально, ни физически.

Вуд рассказала, что первые роды были тяжелыми и долгими. Ребенок медленно опускался вниз и не мог преодолеть родовые пути. В итоге девочку вытягивали щипцами, а матери сделали надрез входа во влагалище. Пуповина новорожденной оказалась туго обвита вокруг шеи, поэтому ей сразу же потребовалась реанимация.

После родов психическое состояние Вуд было ужасным. Она боролась с послеродовой депрессией и не могла настроить новый график жизни. Из-за болезненных ощущений женщина избегала секса, поэтому отношения с мужем испортились. В результате семья оказалась на грани распада.

Медицинское обследование, в том числе УЗИ, не показало отклонений в состоянии здоровья женщины. Лишь год спустя специалист по женскому здоровью, к которой обратилась Вуд, заподозрила, что проблемы могут быть связаны с родовыми вагинальными рубцами и узким влагалищем. Писательница также осознала, что часть проблем была связана с неправильным выполнением упражнений Кегеля. К тому же из-за постоянного стресса все ее тело было в постоянном напряжении.

В конце концов Вуд удалось решить все свои проблемы. Отношения с мужем наладились, и сейчас, по ее словам, они счастливее, чем когда-либо. Однако писательницу до сих пор возмущает, что молодым матерям не рассказывают, как справиться со сложностями, которые ждут их после родов.