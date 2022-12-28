5 небанальных способов пригласить мужчину на свидание

Не бойтесь сделать первый шаг. Возможно, он навсегда изменит вашу жизнь.

Фото: Womanhit Womanhit

Забудем стереотипы: женщины могут делать первый шаг, это совершенно нормально. А значит, в том, чтобы пригласить понравившегося мужчину на свидание, нет ничего зазорного. Для того, чтобы было комфортнее, выберите небанальный способ.

Видео дня

Напишите ему письмо

Не электронное, а самое настоящее — на бумаге, написанное от руки. Оно может быть совершенно несерьезным, пошутите о старомодности и скромности, признайтесь, что решили почувствовать себя героиней кино. Правда, придется отправить послание заранее: в пределах города оно дойдет до адресата в течение 3—5 дней. Впрочем, вы можете просто положить письмо на рабочий стол симпатичного коллеги или завезти его к нему, положив в почтовый ящик.

Закажите для него еду

Пицца, суши, ПП-боул: узнайте, что любит избранник и закажите это ему на ужин. Попросите менеджера написать на коробке или вложить в заказ открытку с датой и местом вашей встречи. Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. И пока это утверждение остается весьма правдивым. Кроме того, молодой человек сразу поймет, что перед ним заботливая девушка с отличной фантазией.

Лишний билет

Этот способ понравится тем, кто не хочет говорить о своих намерениях напрямую. Да, скорее всего, мужчина поймет, что это лишь предлог, но вы все равно будете чувствовать себя комфортнее и увереннее. Скажите избраннику, что у вас пропадает лишний билет в кино, на футбол или концерт: должны были идти с братом, другом или папой, но он неожиданно отказался. Чтобы у этой встречи все же был романтичный флер, признайтесь, что сразу подумали о нем и очень хотели бы провести это время вместе.

Третий не лишний

Найдите идеального посредника: им может стать ваш общий друг или подруга. Пусть она в разговоре с объектом симпатии намекнет, что вам было бы очень интересно вместе и предложит устроить встречу. Так вы не будете чувствовать себя неловко, если мужчина откажется, а если все получится, вместе поблагодарите Купидона.

Юмор спасет