Дрю Бэрримор призналась, что употребляла много алкоголя после развода с мужем

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47-летняя американская актриса призналась, что после разрыва со своим супругом, арт-консультантом Уиллом Копельманом стала злоупотреблять алкогольными напитками.

Напомним, что Бэрримор и Копельман начали романтические отношения в 2011 году, рассталась же пара в 2016. В браке у них родились дочери Олив и Фрэнки.