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1 час назад

Дрю Бэрримор призналась, что употребляла много алкоголя после развода с мужем

runews24.ru

Дрю Бэрримор призналась, что употребляла много алкоголя после развода с мужем
Фото: runews24.rurunews24.ru

47-летняя американская актриса призналась, что после разрыва со своим супругом, арт-консультантом Уиллом Копельманом стала злоупотреблять алкогольными напитками.

Напомним, что Бэрримор и Копельман начали романтические отношения в 2011 году, рассталась же пара в 2016. В браке у них родились дочери Олив и Фрэнки.

«В жизни бывает моменты, когда сильный человек пребывает в подавленном состоянии. Я была таким человеком. Я сломалась и пыталась заглушить боль алкоголем, пытаясь почувствовать себя лучше», — откровенно рассказывает актриса.

Любовь,Дрю Бэрримор,
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