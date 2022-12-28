Дрю Бэрримор призналась, что употребляла много алкоголя после развода с мужем

47-летняя американская актриса призналась, что после разрыва со своим супругом, арт-консультантом Уиллом Копельманом стала злоупотреблять алкогольными напитками.
Напомним, что Бэрримор и Копельман начали романтические отношения в 2011 году, рассталась же пара в 2016. В браке у них родились дочери Олив и Фрэнки.
«В жизни бывает моменты, когда сильный человек пребывает в подавленном состоянии. Я была таким человеком. Я сломалась и пыталась заглушить боль алкоголем, пытаясь почувствовать себя лучше», — откровенно рассказывает актриса.