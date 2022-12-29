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1 час назад

3 причины, почему вокруг вас только мужчины-нарциссы

WomanHit.ru

Часто женщины сами притягивают этот опасный тип партнеров.

3 причины, почему вокруг вас только мужчины-нарциссы
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Мужчина-нарцисс — настоящая проблема. Такой человек может здорово расшатать самооценку и полностью подчинить себе партнера. Почему же так получается, что этот тим мужчин попадается вам на каждом шагу? Мы решили посоветоваться с психологом.

Вы постоянно ищете, о ком бы позаботиться

Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы предлагать помощь тем, кому это действительно нужно. Другое дело, когда во всех ваших отношениях вы выступаете в роли спасателя. К такой женщине с большой вероятностью притянется нарцисс, который как раз и находится в поиске женщины, готовой быть на вторых ролях в отношениях. Нарциссы не признают равенства. Подумайте, возможно, это как раз ваш случай.

Вас привлекает образ жизни нарциссов

Бывает и так, что женщина обольщается стилем жизни нарцисса. В большинстве случаев нарцисс будет выделяться из толпы, иметь завидное окружение и работать там, где остальным остается только мечтать. Ничего удивительного, что другие люди тянутся к ярким личностям, которые и оказываются нарциссами. Хуже всего, если женщина становится зависимой от такой образа жизни, из-за чего не может разорвать связь с токсичным мужчиной. Но здесь стоит задуматься, что для вас важнее — эмоциональная стабильность или те сомнительные блага, которыми вас снабжает мужчина-нарцисс?

Вы не можете не сопереживать

Эмпаты — любимые жертвы нарциссов. Пока доверчивый партнер будет убеждать себя в том, что нарциссу просто нужно дать еще один шанс на исправление, последний будет продолжать действовать в своем стиле, выжимая из эмпатичной половинки все соки. Что самое неприятное, нарциссы прекрасно понимают, с кем имеют дело, и умело притворяются вполне адекватными, пока эмпат окончательно не окажется в их сетях. Так как эмпатичному человеку трудно принять решение о разрыве, нарцисс будет до последнего питаться энергией любимого человека. Узнаете себя в таких отношениях?

Любовь,Типы мужчин,Самооценка,
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