3 причины, почему вокруг вас только мужчины-нарциссы

Часто женщины сами притягивают этот опасный тип партнеров.

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Мужчина-нарцисс — настоящая проблема. Такой человек может здорово расшатать самооценку и полностью подчинить себе партнера. Почему же так получается, что этот тим мужчин попадается вам на каждом шагу? Мы решили посоветоваться с психологом.

Вы постоянно ищете, о ком бы позаботиться

Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы предлагать помощь тем, кому это действительно нужно. Другое дело, когда во всех ваших отношениях вы выступаете в роли спасателя. К такой женщине с большой вероятностью притянется нарцисс, который как раз и находится в поиске женщины, готовой быть на вторых ролях в отношениях. Нарциссы не признают равенства. Подумайте, возможно, это как раз ваш случай.

Вас привлекает образ жизни нарциссов

Бывает и так, что женщина обольщается стилем жизни нарцисса. В большинстве случаев нарцисс будет выделяться из толпы, иметь завидное окружение и работать там, где остальным остается только мечтать. Ничего удивительного, что другие люди тянутся к ярким личностям, которые и оказываются нарциссами. Хуже всего, если женщина становится зависимой от такой образа жизни, из-за чего не может разорвать связь с токсичным мужчиной. Но здесь стоит задуматься, что для вас важнее — эмоциональная стабильность или те сомнительные блага, которыми вас снабжает мужчина-нарцисс?

Вы не можете не сопереживать