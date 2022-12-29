Эксперт рассказал о портящих жизнь предрассудках о сексе

Многие даже привлекательные женщины стесняются быть обнаженными при мужьях, рассказал сексопатолог и психотерапевт Марти Кляйн. И это лишь один из предрассудков о сексе, портящих жизнь, отметил он в колонке для Psychology Today.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кляйн рассказал, что некоторые люди сами создают себе проблемы, развивая в себе различные комплексы. Так, ему приходится работать с женщинами, которые настаивают, что непривлекательны, что бы ни говорил их любимый мужчина. Ни цифры на весах, ни фотографии, ни зеркало не способны помочь им увидеть свою красоту.

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«Я работал с парами, в которых муж никогда не видел свою жену полностью обнаженной. В таких отношениях секс становится не удовольствием, а раздражающим элементом», — комментирует психотерапевт.

Закомплексованных людей, по его словам, важно убедить, что они на самом деле привлекательны или «нормальны», но это не всегда получается.

В беседе с такими пациентами называть подобное состояние дисморфофобией часто бесполезно, отметил сексопатолог, так как пациенты часто отрицают диагноз. Если у женщины есть проблема с психическим здоровьем, например, тревожное расстройство, нужно в первую очередь сосредоточиться на ее решении, а уже потом работать с убеждениями о внешности, дополнил он.

Еще одна проблема, которую приходится решать Кляйну, — это убеждение мужчин в том, что, если ему секс требуется каждый день, то жена должна непременно выполнять его прихоть.

«Понятно, что секс каждый день — отличная часть жизни. Но не все работающие люди, а тем более родители маленьких детей могут заниматься им каждый день. И одно дело — грустить о наполненной сексуальными приключениями юности, а другое — ныть и тем более давить на партнершу», — заявил он.

По его словам, зачастую мужчинам трудно преодолеть эгоизм и понять, что жена имеет полное право отказать. В итоге на приемах мужчины убеждают, что состоят в браке с нелюбящей секс женщиной. И это заблуждение усугубляет ситуацию, так как рано или поздно при подобном поведении супруга женщина действительно разлюбит секс.

Еще один миф, который приходится развенчивать Кляйну, звучит так: «Мужчин возбуждает только женщина, предельно похожая на образ из его эротических фантазий». Это в корне неверно, заявляет сексопатолог. Каждый взрослый должен знать, что реальная жизнь редко похожа на фантазию. «Люди, с которыми мы самом деле хотим быть, в отличие от людей, которыми мы грезим, имеют личности, истории и эмоциональные потребности. Но у них нет стилистов, визажистов и вечной молодости», — прокомментировал он.

И все же, по словам Кляйна, ему приходится иметь дело с мужчинами, которые недовольны весом жены или ее отказом носить высокие каблуки во время мытья посуды.