Юлия Ковальчук прокомментировала слухи о разводе с Чумаковым

В последнее время СМИ все чаще обсуждают, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков на грани развода. Многие поклонники звездной пары были удивлены и очень расстроены, что супруги не сумели сохранить брак. Однако от самих знаменитостей не поступало никаких комментариев. Юлия и Алексей молчали по этому поводу. Но на днях певица опубликовала совместные фото с Чумаковым с их совместного выступления. «Говорили, что они разводятся!», — пишут фолловеры в социальных сетях. «А мы каждый год разводимся», — пошутила Ковальчук. Так она дала понять, что в семейной жизни все хорошо. Однажды Ковальчук уже поделилась секретами счастливого брака. Женщина отметила, что нельзя пускать семейную жизнь на самотек. Очень важно работать над собой и над отношениями, сразу же решать все проблемы, а не таить обиды в себе. Певица старается и делает все, чтобы сохранить семью и, чтобы у супруга не возникало желания найти любовницу. Юлия и Алексей уже 14 лет вместе и в их отношениях до сих пор присутствует страсть. «Надо радовать своего мужчину красивым бельем, коротким платьем. На каждую измену есть причина», — говорит артистка. Кроме того, у мужа и жены нет друг от друга тайн, а их жизненные интересы совпадают. Юлия Ковальчук не стесняется говорить и об интимной жизни с Чумаковым. «Я где надо скромная, а где не надо не скромная. Дома в постели с мужем скромной быть не надо», — отметила певица. Также Алексей и Юлия воспитывают единственную дочку Амелию, которая родилась в 2017 году. Пара до сих пор не показывает девочку публике. Фото: социальные сети.