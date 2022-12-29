Кого выбирают успешные мужчины: 5 женских типажей

Успешный, статусный, уверенный в себе — мечта многих женщин. А кого хотят видеть рядом с собой такие мужчины? Как они выбирают себе спутниц и на какие черты обращают внимание, рассказал предприниматель, тренер по личностному росту Бартош Нафальски.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Женские психотипы на примере героинь «Секса в большом городе»

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Все женщины разные, каждая по-своему привлекательна и уникальна. Разница типажей хорошо показана в сериале «Секс в большом городе». Он знаком большинству девушек и даже стал своеобразной «библией» для них.

Например, Кэрри — романтичная натура, которая постоянно находится в поиске идеала. Но проблема в том, что она сама не представляет, каким должен быть сценарий здоровых отношений. Шарлотта — классический пример принцессы, которую с детства любили и баловали родители. Она воспитана, образована и имеет хорошие манеры, а также завышенные требования к мужчинам. В ней столько тепла, что ей хочется отдавать его всему миру. Саманта является антиподом Шарлотты. Это девушка, которая однажды сильно обожглась, закрыла свое сердце и больше никому не доверяет. А Миранда — типичная бизнес-леди, которая ни за что не покажет миру свою женственность. У нее холодный трезвый ум, который помогает ей в карьере, но мешает в отношениях. Когда заходит речь о поиске идеального мужчины, многие женщины говорят, что хотят видеть рядом с собой богатого и целеустремленного партнера. Но как понять, каких девушек они предпочитают, какие черты особенно ценят? Существует стереотип, что мужчины выбирают себе пару по внешности — достаточно, чтобы красотка присутствовала рядом и подчеркивала статус. Но это заблуждение: ни один миллионер не хочет иметь рядом пустышку, какой бы эффектной она ни была. Успешные и состоятельные мужчины отдают предпочтение интересным девушкам, чьи достоинства не ограничиваются одной лишь внешностью. Я выделяю несколько основных женских типажей, которые привлекают внимание сильных мужчин.

Тип 1: зажигалка

Это женщина-оптимистка, полная сил и энергии. В ее обществе мужчине никогда не бывает скучно, она всегда улыбается, вдохновляет и заряжает позитивом. Это легкая на подъем девушка, которая не любит сидеть на месте и поддержит любую активность, будь то путешествие, занятие спортом или активная прогулка. С ней вряд ли получится просидеть все выходные возле телевизора. Она по-детски непосредственна и старается не концентрироваться на неприятностях. Мужчины обожают таких женщин, потому что с ними легко и интересно, они наполняют энергией, дарят эмоции и возбуждают любопытство. Рядом с ними хочется побеждать и добиваться целей.

Тип 2: королева

Это настоящая представительница королевских кровей, которая не боится конкуренции, потому что невероятно уверена в себе. Такую женщину очень сложно завоевать, для этого мужчине приходится серьезно постараться. Она знает себе цену, поэтому ее не впечатлить букетом цветов и комплиментом — подарки она тоже предпочитает королевские. Она всегда знает, чего хочет и уверена в том, что рано или поздно это получит. Речь не только о материальных ценностях, но и о мужчинах. При этом такая женщина не станет играть в игры и манипулировать избранником, поскольку выше этого. Уверенность и уважение к себе она транслирует и на своего мужчину. Поэтому за ее сердцем всегда выстраивается очередь из воздыхателей, которых привлекает высокая самооценка и неприступность.

Тип 3: эгоистка

На такую женщину сразу обращают внимание: она яркая, красивая, ухоженная, с подтянутой фигурой. Любит проводить время с пользой для себя, заниматься саморазвитием. Ее сложно заставить задержаться на работе, потому что ей нужно выспаться, а еще сходить на маникюр, к парикмахеру и на массаж. Она по несколько часов может проводить в спортзалах и СПА-салонах. Представители сильного пола тянутся к таким женщинам, потому что они сексуальны и соблазнительны, ими можно похвастаться в кругу друзей. А еще они любят находиться в комфорте, поэтому стараются создать вокруг себя приятные условия для жизни, что тоже нравится мужчинам.

Тип 4: охотница

Это настоящая хищница — порой опасная, но невероятно притягательная для мужчин. Она всегда четко знает, чего хочет и способна многого достичь, даже пробиться на вершину с самого низа. Может начать карьеру в роли секретарши, а через некоторое время стать партнером в компании. Для нее не существует проблем и препятствий на пути к достижению цели. Такая женщина самодостаточна и уверена в себе, у нее нет времени на то, чтобы приставать к мужчине с расспросами и глупыми разговорами. Она завоевательница, поэтому живет четко и по расписанию. Способна настраивать мужчину на боевой лад, поддерживать и мотивировать на свершения. Рядом с ней проще покорять горизонты и добиваться желаемого, потому что она является правой рукой и верным соратником. Но иногда представляет опасность для мужчины, если начинает соперничать с ним.

Тип 5: умница

Она — настоящее сокровище, легко себя чувствует и на бизнес-встрече, и на королевском приеме. За нее никогда не бывает стыдно, она легко заводит новые знакомства и полезные связи. Идеально воспитана, часто знает несколько языков и имеет не одно высшее образование. Без труда может занять гостей увлекательным разговором, благодаря чему завоевывает любовь как партнеров, так и их жен. Такая женщина становится идеальной супругой и матерью, мужчина всегда может на нее положиться. Она знает, когда стоит высказать свою точку зрения, а когда лучше уступить и промолчать.