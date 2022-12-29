Психолог оценила шансы на прочный брак при свадьбе по интернету

Брак, заключенный по интернету, может оказаться не менее прочным, чем при классической процедуре, подразумевающей очное присутствие молодоженов в одном ЗАГСе. Об этом Москве 24 рассказала кандидат психологических наук, практикующий психолог Наталия Минаева. Ранее начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова рассказала, что в Подмосковье собираются ввести услугу дистанционного бракосочетания, сообщает РИАМО. Отмечается, что опробовать ее планируют с 2023 года. По словам Филатовой, для этого есть Skype, Zoom, WhatsApp и другие инструменты, которыми могут воспользоваться два заявителя в разных ЗАГСах. "На мой взгляд, прочный брак зависит в большей степени от взаимопонимания и взаимоуважения супругов, чем от формы его заключения. Ведь свадьба – это всего лишь обряд, красивая традиция, которая помогает молодоженам перейти в иной статус, стать мужем и женой", – комментирует психолог. Специалист отметила, что браки по интернету могут оказаться популярными, однако часть молодоженов будет относиться к ним менее серьезно, чем к классическим процедурам бракосочетания. "Полагаю, что некоторыми молодыми людьми такая форма заключения брака может восприниматься как некая игра, приключение. Ведь то, что происходит в виртуальной реальности, не так ощутимо, как реальная жизнь. Думаю, что многие будут использовать это для развлечения", – предположила Минаева. Кроме того, рассчитывать, что дистанционная свадьба сможет укрепить отношения на расстоянии, не приходится, продолжает эксперт. По мнению психолога, свадьба онлайн будет востребована людьми, которые по разным причинам не могут заключить брак очно. Например, на фоне болезни или инвалидности одного из влюбленных, из-за длительной командировки, финансовых трудностей и так далее. Актуальность такого вида бракосочетания значительно выросла во времена пандемии, заключила эксперт. Ранее сообщалось, что в столичных отделениях ЗАГС начали принимать заявления на регистрацию браков на 23 февраля 2023 года. До этого у горожан не было возможности зарегистрироваться в соответствующий день, поскольку он является выходным для государственных учреждений. Начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева пояснила, что график отделений скорректировали, так как от молодоженов поступало много пожеланий пожениться в красивую дату 23.02.2023.