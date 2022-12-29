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41 минуту назад

Психологи выяснили, как стресс влияет на восприятие романтического партнера

Газета.Ru

Пережившие сильный стресс люди больше обращают внимание на негативное поведение своего партнера, чем на позитивное по сравнению с другими людьми. Исследование психологов из Техасского университета было опубликовано в журнале Social Psychological and Personality Science.

Как стресс влияет на восприятие романтического партнера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В своей работе ученые проанализировали дневники 79 пар молодоженов, которые заполнялись каждый день на протяжении 10 дней. Они содержали информацию о повседневных проблемах, а также о поведении партнера и поведении респондента по отношению к супругу. В начале исследования участники также заполнили список испытанных стрессовых событий (например, смерть родителя), прошли оценку самооценки, типа привязанности и уровня невротизма.

Согласно результатам, мужья сообщали, что в 19% дней вели себя негативно по отношению к своим партнерам, а в 87% – позитивно. Жены сообщили, что в 25% дней они демонстрировали негативное поведение, а в 91% - позитивное.

"Мужья и жены сообщили, что получали негатив от своего партнера в 24% и 22% дней соответственно, и позитив - в 87% и 91% дней соответственно", – сказали авторы исследования.

Ученые обнаружили, что люди, которые недавно пережили стрессовые события, были особенно внимательны к негативному поведению своих партнеров по сравнению с людьми, которые пережили меньше стрессовых событий. Но когда рассматривалось позитивное поведение, они обнаружили, что участники либо недооценивали, либо переоценивали позитивность своего партнера в отношениях.

По словам исследователей, их результаты дают важную информацию о связи между стрессом и восприятием поведения партнера.

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