Строить отношения с ними? Да никогда!

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Конечно, не каждый разделенный мужчина — проклятие. Однако бывают такие типажи, с которыми не стоит пересекаться на узкой дорожке, а тем более пускать в свою жизнь.

Мужчина, который ненавидит всех женщин

Наверное, самый неприятный тип. Как правило, такие мужчины пережили тяжелое расставание в прошлом, и это событие повлияло на восприятие всех женщин в целом. Даже если такой мужчина будет пытаться понравиться вам, он не сможет сдержаться, чтобы не высказаться о ваших подругах или родственницах. Это довольно тревожный звоночек, который не стоит игнорировать. Связывать свою жизнь с таким мужчиной точно не стоит — вы же не хотите перессориться со всем своим окружением. Кроме того, рано или поздно вы услышите от него оскорбления и в свой адрес.

Вечный страдалец

Не менее неприятный мужчина, с которым вас может столкнуть судьба. Как только вы сойдетесь, буквально сразу вы услышите жалобы на весь мир. По большей части мужчина будет добиваться того, чтобы вы пожалели его в такой тяжелый период, который он не до конца пережил. У такого мужчины в принципе одна главная тема — его трагически завершившиеся отношения с бывшей. Кстати, о ней вы будете слышать чаще, чем вам хотелось бы. И никто не знает, когда этот «период» в жизни мужчины закончится. Готовы ли вы стать для него «жилеткой»?

«Старый» мальчик