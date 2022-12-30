Названо одно из условий для секса с удовольствием

Отключение тревожных мыслей во время секса является одним из ключевых условий получения оргазма, рассказала эксперт по отношениям Юлия Нафтулин. В своей итоговой колонке 2022 года для Insider она назвала и другие способы достичь удовольствия в постели.

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Нафтулин рассказала, что однажды к ней за советом обратилась клиентка, которая не получала регулярных оргазмов во время близости с мужчиной. При этом во время мастурбации с секс-игрушками она достигала пика наслаждения каждый раз. Женщина призналась, что любит избранника, считает его темпераментным, и в постели он делает все правильно. Но во время секса ее одолевают тревожные мысли, что она недостаточно привлекательна в глазах любовника.

Эксперт по отношениям отметила, сославшись на сексопатолога Рэйчел Райт, что именно тревожные мысли и неправильное восприятие своего тела могут настолько растревожить мозг, что достижение оргазма окажется невозможным.

Тревога, проблемы с образом тела и низкая самооценка могут стать причиной трудностей с достижением оргазма

Эксперт по отношениям добавила, что эксперименты с секс-игрушками полезны и даже важны, ведь они помогают понять, что нужно человеку для достижения наслаждения.