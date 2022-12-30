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3 часа назад

Боящимся новых отношений после болезненного расставания женщинам дали совет

Lenta.ru

Преодолеть страх перед новыми свиданиями после болезненного расставания поможет консультация хорошего психолога, уверена коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала в колонке для Daily Mirror.

Боящимся новых отношений женщинам дали совет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

31-летняя читательница издания написала ей письмо, в котором пожаловалась, что более трех лет боялась вступать в новые отношения после расставания с партнером-абьюзером.

«Я наслаждаюсь своей работой и друзьями и, по сути, делаю все, что хочу, — призналась женщина. — Ложка дегтя в этой бочке меда заключается в том, что в моей жизни появился парень, который мне очень нравится. Еще рано о чем-либо говорить, у нас даже не было секса. Но я нервничаю, что связываю себя с кем-либо после предыдущих отношений, когда мне и так хорошо».

По словам читательницы, после выхода из манипулятивных отношений у нее ни с кем не было секса. Она нервничает и не знает, соглашаться ли ей на предложение нового избранника встретить Новый год с ним и его друзьями.

В ответ на это письмо Нолан посоветовала женщине развивать новые отношения в комфортном для нее темпе и на своих условиях. Если хочется пойти куда-то с новым избранником и его друзьями, почему бы и нет, но при этом стоит чутко прислушиваться к себе и делать только то, что хочется. Также, по мнению коуча, не будет лишним обратиться за помощью к психологу, чтобы проработать полученные в предыдущих отношениях травмы — возможно, именно они и являются причиной нежелания наладить личную жизнь.

«Что касается секса, все произойдет естественным образом, когда вы будете готовы, — не думайте об этом слишком много. Поверьте мне, я никогда не думала, что это случится со мной снова в мои 50 лет. Удачи!» — успокоила читательницу Нолан.

Любовь,
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