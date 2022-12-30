Боящимся новых отношений женщинам дали совет

«Я наслаждаюсь своей работой и друзьями и, по сути, делаю все, что хочу, — призналась женщина. — Ложка дегтя в этой бочке меда заключается в том, что в моей жизни появился парень, который мне очень нравится. Еще рано о чем-либо говорить, у нас даже не было секса. Но я нервничаю, что связываю себя с кем-либо после предыдущих отношений, когда мне и так хорошо».

По словам читательницы, после выхода из манипулятивных отношений у нее ни с кем не было секса. Она нервничает и не знает, соглашаться ли ей на предложение нового избранника встретить Новый год с ним и его друзьями.

В ответ на это письмо Нолан посоветовала женщине развивать новые отношения в комфортном для нее темпе и на своих условиях. Если хочется пойти куда-то с новым избранником и его друзьями, почему бы и нет, но при этом стоит чутко прислушиваться к себе и делать только то, что хочется. Также, по мнению коуча, не будет лишним обратиться за помощью к психологу, чтобы проработать полученные в предыдущих отношениях травмы — возможно, именно они и являются причиной нежелания наладить личную жизнь.