Настя Ивлеева не стала строить отношения с победителем своего шоу Алексеем Зловедовым

Настя Ивлеева, проведя шоу «Сердце Ивлеевой» и определив победителя, не стала строить с ним отношения. Поклонники блогерши были разочарованы тем, что шоу оказалось постановочным.

После выхода финального эпизода шоу звезда дала единственный комментарий в своем микроблоге, дав понять, что с победителем – манекенщиком Алексеем Зловедовым – отношений не будет. Она заявила, что «абсолютно всех бывших оставит в прошлом году», а сама начнет двигаться дальше.