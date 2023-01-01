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3 часа назад

Настя Ивлеева не стала строить отношения с победителем своего шоу Алексеем Зловедовым

runews24.ruиещё 1

Настя Ивлеева не стала строить отношения с победителем своего шоу Алексеем Зловедовым
Фото: runews24.rurunews24.ru

Настя Ивлеева, проведя шоу «Сердце Ивлеевой» и определив победителя, не стала строить с ним отношения. Поклонники блогерши были разочарованы тем, что шоу оказалось постановочным.

После выхода финального эпизода шоу звезда дала единственный комментарий в своем микроблоге, дав понять, что с победителем – манекенщиком Алексеем Зловедовым – отношений не будет. Она заявила, что «абсолютно всех бывших оставит в прошлом году», а сама начнет двигаться дальше.

«Всем спасибо. Все супермолодцы», - написала Ивлеева.

Подписчики обвинили Анастасию в том, что шоу было постановочным. Сам победитель никаких комментариев не давал.

Любовь,
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